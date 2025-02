Przegląd techniczny ustawodawca uznał za obligatoryjny. W przypadku jego braku musimy liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami finansowymi. Każdy właściciel samochodu jest więc zobowiązany dotrzymać terminów i odwiedzić stację diagnostyczną, aby sprawdzić nie tylko ogólny stan pojazdu, lecz także stwierdzić, czy nadaje się ono do użytku i nie stwarza zagrożenia na drodze.

Czy są kary za spóźniony przegląd w 2025 roku? Kary za niedotrzymanie terminów

W naszym kraju większość aut musi przechodzić badanie techniczne co roku, jednak inaczej wygląda to w przypadku nowych pojazdów. Przegląd powinien odbyć się dopiero po trzech latach od rejestracji. Kolejny dopiero po kolejnych dwóch. Po tym 5-letnim okresie - co roku. Warto pamiętać, że wyjątkiem są auta z instalacją LPG, które wymagają corocznych przeglądów bez względu na wiek auta.

Jeśli badanie jest przeterminowane, mandat za brak przeglądu technicznego auta może wynosić od 1500 do 5000 zł. Wysokość kary będzie zależeć m.in. od tego jak długo badanie okresowe było nieważne w momencie kontroli. Co więcej, jeśli ocena stanu technicznego auta dokonana przez policjanta będzie wątpliwa, może on nawet zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Do tej kwoty należy doliczyć też koszt odholowania pojazdu, gdyż dalsza jazda nim nie jest możliwa. Podstawę prawną znajdziemy w art. 95 par. 2 kodeksu wykroczeń, odwołujący się do paragrafu 1:

art. 94 par. 1: "Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych".

art. 94 par. 2: "Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu".

Badania techniczne pojazdów (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Robert Robaszewski / Agencja Wyborcza.pl

Co zrobić jak minął termin przeglądu samochodu? Masz dwie bezpieczne opcje

Aby sprawdzić termin badania technicznego, możesz sprawdzić ostatnią pieczątkę w papierowym dowodzie rejestracyjnym lub w aplikacji mObywatel w zakładce Mój Pojazd. Jeśli termin przeglądu minął, należy bezzwłocznie jak najszybciej udać się do stacji diagnostycznej. Mamy dwie możliwości: transport lawetą lub czasowe pozwolenie na jazdę. Koszt badania wynosi:

auto osobowe - 98 zł,

auto z instalacją gazową - 162 zł,

motocykl - 62 zł,

ciężarówka - 153 zł.

