Będzie nowa funkcja Google Maps. Kalifornijczycy ściągają od konkurencji

Google, niekwestionowany lider w dziedzinie map i nawigacji, poszedł w ślad za innymi technologicznymi gigantami i postawił na rozwój sztucznej inteligencji. Już wkrótce zawita ona także na pokład lubianej przez kierowców nawigacji. Tym razem gigant z Mountain View połączy siły z chatbotem Gemini, który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z map oraz planujemy podróże. Nowe funkcja ma wprowadzić niespotykaną dotąd personalizację, umożliwiając użytkownikom bardziej interaktywne i wygodne użytkowanie nawigacji.

Gemini w Google Maps. Porozmawiasz ze sztuczną inteligencją podczas jazdy

Wszystko wskazuje na to, że wkrótce użytkownicy będą mogli rozmawiać z Google Maps jak z osobistym przewodnikiem turystycznym. Funkcja "Zapytaj o miejsce", którą udostępniono w wersji beta, pozwoli na prowadzenie rozmów z AI o konkretnych punktach i lokalizacjach - restauracajch, barach, galeriach itd. Chatbot Gemini jest zaprojektowany tak, by oprócz wytyczenia najwygodniejszej drogi dojazdu móc udzielać odpowiedzi na bardziej złożone pytania. Użytkownicy będą mogli zapytać nie tylko o adresy, godziny otwarcia, ale także ceny, historię miejsc, czy pobliskie atrakcje turystyczne.

Na przykład, planując wizytę w restauracji, użytkownik nie tylko uzyska informacje o najkrótszej trasie, ale także o popularności miejsca, recenzjach czy specjalnych ofertach. Gemini będzie umiał podpowiedzieć, które lokale mają np. najlepsze dania wegetariańskie, a które wyróżniają się wystrojem wnętrza. Wszystko to w ramach prostego, naturalnego dialogu, który eliminuje konieczność typowego szperania w sieci i przechodzenia przez liczne karty w przeglądarce internetowej.

Google Maps stale się rozwija. Trwają testy

Choć funkcja ta jest wciąż w fazie testów, a dokładna data jej wdrożenia nie została jeszcze ogłoszona, można się spodziewać, że Google wkrótce będzie stopniowo wprowadzać ją na rynek. Początkowo nowa opcja pojawi się tylko w wybranych regionach i dla określonych grup użytkowników, by później trafić do globalnej bazy. Z uwagi na tempo, w jakim Google wprowadza innowacje związane z AI do swoich produktów, przewiduje się, że funkcja już niebawem stanie się dostępna dla szerszego kręgu odbiorców.