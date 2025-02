Mały czarny guzik w pasach bezpieczeństwa. Jaką pełni funkcję? Jest tam nie bez powodu

Pasy bezpieczeństwa są podstawą, która musi znajdować się w każdym samochodzie. Bez tego ani rusz i żaden odpowiedzialny kierowca nie podejmie się jazdy, zanim ich nie zapnie. Czy umiesz wskazać, do czego służą wszystkie elementy, które się na nich znajdują? Jeśli nie, to nie szkodzi. Dziś przyjrzymy się jednemu z nich, czyli niepozornemu, niewielkiemu guzikowi.

Do czego służy mały przycisk na pasie bezpieczeństwa? Nie bez powodu jest w każdym egzemplarzu

Guzik nie poprawia naszego bezpieczeństwa, ale ma za zadanie zadbać o komfort. Służy do tego, by szybko można było zapiąć pasy. Nie trzeba więc siłować się i męczyć, by złapać za koniec pasa, bo guzik utrzymuje klamrę na swoim miejscu.

Co ciekawe, sam obowiązek zapinania pasów wprowadzono dopiero w 1991 roku, a pierwszy model został zaprezentowany przez Volvo w 1958 roku. Z biegiem lat pasy zmieniały się. Ewoluowały, by stawać się coraz bardziej użyteczne, zwiększające bezpieczeństwo i zwyczajnie wygodne dla użytkownika.

Co zrobić, żeby pasy się lepiej zwijały? Potraktuj je tym

Może się zdarzyć, że pasy po odpięciu będą się zwijać bardzo powoli, co irytuje niektórych kierowców i pasażerów. Istnieje scenariusz, że przypadkiem przytrzaśniemy je drzwiami, a klamra porysuje lakier lub zwyczajnie ulegną zniszczeniu.

Na szczęście istnieją proste sposoby, które zapobiegną temu problemowi. Najprostszym jest dokładne umycie pasów. Jeśli robisz to rzadko, może się okazać, że przyczyną powolnego zwijania jest brud, który zdążył na nich osiąść. Wystarczy gąbka i mydło lub delikatny środek czyszczący - taki, który ich nie uszkodzi. Po zabiegu pozostaw pas do wyschnięcia, ale nie zwijaj go, dopóki będzie wilgotny. Nie zapominaj też o myciu mechanizmu zwijającego, ponieważ on również się brudzie.