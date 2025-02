Każdy kierowca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, w tym oczywiście również ograniczeń prędkości, czy sygnalizacji świetlnej. Na tych, którzy do prawa podochodzą nie do końca poważnie, równocześnie narażając innych uczestników ruchu, czeka szereg utrudnień, w tym kontroli, odcinkowych pomiarów prędkości, fotoradarów oraz systemu Red Light. Na czym polega ostatni z nich i gdzie go znajdziemy? Lista miejsc stale się poszerza.

Jak działa Red Light? Koniec z wjeżdżaniem na rondo na czerwonym

System Red Light to nic innego, jak zamontowane na skrzyżowaniach kamery rejestrujące przejazdy na czerwonym świetle. Ich głównym zadaniem jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa na drodze oraz pomoc w namierzeniu piratów drogowych. Tych z kolei za złamanie przepisów czeka srogi mandat i punkty karne. Ponieważ podobne występki są rejestrowane, nie unikną odpowiedzialności. Warto mieć to na uwadze, tym bardziej że kamery nie muszą być oznakowane, a w ostatnim czasie coraz łatwiej na nie trafić.

Na skrzyżowaniu z systemem Red Light możemy spotkać od kilku do kilkunastu kamer, które obserwują otoczenie, w tym głównie przód samochodu i linię warunkowego zatrzymania, oraz sygnalizację świetlną. "Pod kontrolą" mają również pojazdy wjeżdżające na skrzyżowanie, ponadto w asfalt często wtopiona jest pętla indukcyjna, która rejestruje wjazd za sygnalizator na czerwonym świetle. W razie potrzeby kamera wykonuje zdjęcie pojazdu w taki sposób, by widoczna była rejestracja oraz wizerunek kierowcy. Zdobyte informacje trafiają do Centralnego Systemu Przetwarzania, gdzie są weryfikowane, a ewentualni piraci drogowi identyfikowani.

System Red Light (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Gdzie są kamery na skrzyżowaniach? Znajdziesz je również w mniejszych miejscowościach

Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 50 skrzyżowań z zainstalowanymi kamerami z systemem Red Light. Możemy spotkać je zarówno w zatłoczonych miejscach, jak i tych, gdzie panujący ruch jest mniejszy. Gdzie możesz trafić na kamery? Mowa m.in. o:

ulicy Nowohuckiej i Zakopiańskiej w Krakowie,

ulicy Łopuszańskiej i Cyrulików, oraz alei Piłsudskiego w Warszawie,

ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu,

Rondzie Solidarności w Nowym Sączu,

ulicy Gdańskiej w Słupsku,

ulicy Derdowskiego w Szczecinie,

ulicy Olkuskiej w Olkuszu,

ulicy Górnośląskiej w Pszczynie,

i wielu, wielu więcej. Jak widzisz, system działa nie tylko w większych, lecz także mniejszych miejscowościach. Dokładną listę wraz z interaktywną mapą, na której zaznaczono dodatkowo pomiary punktowe, odcinkowe i punkty kontrolne, znajdziesz na stronie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, czyli canard.gitd.gov.pl. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.