Groźne zdarzenie na drodze, związane ze spadającym lodem zalegającym na pojeździe, miało miejsce w poniedziałek 3 lutego w miejscowości Zabiele Wielkie (woj. mazowieckie). Policjanci z Ostrołęki otrzymali zgłoszenie o samochodzie marki BMW, którego kierująca wypadła z jezdni w wyniku sytuacji, która całkowicie ją zaskoczyła. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz patrol drogówki.

REKLAMA

Zobacz wideo

Lód spadający z naczepy zaskoczył kierującą

Interweniujący funkcjonariusze ustalili, że 30-letnia kobieta kierująca osobówką wyprzedzała ciężarówkę. Podczas wykonywanego manewru z naczepy pojazdu na wyprzedzający pojazd osunął się lód. Kierująca w wyniku tej sytuacji straciła panowanie nad autem, zjechała na pobocze i do przydrożnego rowu. Niestety, zmotoryzowana doznała obrażeń cała i została przetransportowana do szpitala. Przeprowadzone badanie na obecność alkoholu w organizmie osób kierujących pojazdami wykazało, że zarówno kobieta, jak mężczyzna prowadzący ciężarówkę marki DAF, byli trzeźwi.

Konsekwencje grożące kierowcy

Odśnieżanie pojazdów przed wyruszeniem w trasę jest obowiązkiem kierowców pojazdów. Zgodnie z prawem, każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadącym lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Pole widzenia osoby kierującej również musi być właściwe.

Zaniedbania wiążą się z naruszeniem artykułu 66 ust. 1 pkt 1 i 5 i mogą skutkować grzywną w wysokości nawet do 3000 złotych. W przypadku, gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym uczestnikom ruchu lub pasażerom, kierujący naraża się na kolejne konsekwencje prawne z artykułu 86 §1 kodeksu wykroczeń, które przewidują mandat karny nie niższy niż 1500 złotych lub sprawa może być skierowana do sądu. Kiedy pokrzywdzony poniesie poważne obrażenia, a zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, sprawca odpowie za przestępstwo z artykułu 177 kodeksu karnego, za które może grozić do 3 lat pozbawienia wolności, a kiedy następstwem wypadku jest śmierć, nawet do 8 lat więzienia.