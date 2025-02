Jak czyścić i dbać o plastiki wewnątrz samochodu? Będą lśniły jak nowe

Samochód posiada zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne elementy plastikowe. Aby wyczyścić wewnętrzny plastik, zacznij od odkurzania, a następnie użyj miękkiej szmatki i bezpiecznego dla plastiku środka czyszczącego. Czyszcząc plastiki zewnętrzne, najpierw umyj samochód, a następnie zastosuj środek odtłuszczający. Zawsze kończ sesje czyszczenia jakimś środkiem ochronnym.

REKLAMA

Odkurz wnętrze samochodu

Przed rozpoczęciem odkurz samochód, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia. Środki czyszczące będą działać znacznie lepiej, jeśli odkurzysz je przed rozpoczęciem pracy. Użycie miękkiej szczotki na dyszy odkurzacza pomoże zapobiec zarysowaniom. Zdejmij dywaniki i wytrzep je przed rozpoczęciem odkurzania. Zachowaj szczególną ostrożność w pobliżu pokręteł i otworów wentylacyjnych. Obszary te można łatwo uszkodzić.

czyszczenie auta/samochód sprzątanie herraez / Getty Images/iStockphoto

Jak czyścić plastiki wewnątrz samochodu?

Wybór kosmetyków do deski rozdzielczej jest szeroki. Najprostszym sposobem jest użycie nawilżanych chusteczek do kokpitu. Jest to o tyle wygodne rozwiązanie, że nie musimy kupować ściereczek czy specjalnych preparatów. Najlepiej jednak traktować ściereczki jako uzupełnienie odpowiednich kosmetyków. Używajmy ich, gdy chcemy przetrzeć kokpit i inne plastikowe elementy pomiędzy większymi sesjami pielęgnacyjnymi. Do porządnego wyczyszczenia plastików lepiej użyć mleczka lub sprayu. Tego typu środki wnikają głęboko w strukturę materiału. Po naniesieniu preparatu na powierzchnię, należy wypolerować plastik miękką szmatką.

Łukasz Budrewicz dzięki kuracji interferonem może pracować w komisie samochodowym, gdzie myje auta Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl

Jak pielęgnować tworzywa sztuczne w samochodzie?

Czyszczenie plastików to nie wszystko. Po pozbyciu się kurzu powinniśmy zadbać o odpowiednią konserwację. Dzięki niej będziemy musieli rzadziej czyścić wnętrze. Ponadto stosowanie odpowiednich preparatów zabezpieczy plastiki przed promieniowaniem UV, matowieniem czy zmianą koloru. Do konserwacji używa się również wielu środków czyszczących, w tym mleczek, sprayów i aerozoli. W odnowieniu koloru tworzyw sztucznych może pomóc preparat z woskiem. Opóźnia proces starzenia się plastiku.