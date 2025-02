Dwoisz się i troisz, główkujesz, ale wciąż nie wiesz, dlaczego samochód spala tak dużo paliwa? Jeśli kontrolka informująca o rezerwie pojawia się zbyt szybko, warto podjąć odpowiednie kroki. Okazuje się, że rozwiązanie sprawy może być prostsze, niż przypuszczałeś.

Jak zmniejszyć zużycie paliwa? Dzięki prostym trikom zaoszczędzisz

Odpowiednie przygotowanie samochodu do jazdy jest kluczowe, jeśli chcesz, by spalał mniej paliwa. Niektórzy mają tendencję do przechowywania zbędnych rzeczy w bagażniku, które wcale się nie przydają, a zwyczajnie nie chce się posprzątać. To sprawia, że nie tylko masa samochodu się zwiększa, ale również i spalanie. Oznacza to, że czasem wystarczą jedynie porządki.

Przede wszystkim pozbądź się dachowego bagażnika na rowery, jeśli go nie używasz. Oprócz tego zwróć uwagę na zestawy narzędzi, które nie są potrzebne oraz inne piętrzące się w bagażniku przedmioty - kosze, pudła z zawartością, rzeczy dla zwierząt i tym podobne. Sprzątanie to jednak nie wszystko.

Jak pozbyć się wody z bagażnika? Fot. K_Thalhofer / iStock

Jak obniżyć zużycie paliwa w samochodzie? Odpowiednio dostosuj styl jazdy

Drugim krokiem jest dostosowanie stylu jazdy. Jeśli się da, staraj się omijać korki, bo ciągłe zatrzymywanie samochodu sprawia, że paliwo zużywa się szybciej. W takim przypadku można zmniejszyć spalanie nawet o kilkanaście procent. Unikaj wysokich obrotów silnika, utrzymuj stałą prędkość i nie zapominaj o tym, że masz tempomat. Na autostradzie pomoże utrzymać stałą szybkość. Jeśli będziesz przestrzegać tych prostych zasad, za jakiś czas powinieneś zauważyć oszczędności na paliwie.