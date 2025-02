Kto ma pierwszeństwo na parkingach przy marketach? Dobrze wiedzieć na wypadek stłuczki

Na początek warto wiedzieć, że parkingi, które znajdują się pod dużymi, popularnymi sklepami, nie są drogami publicznymi, a wewnętrznymi. Gdy nie ma w takim miejscu żadnych oznaczeń, które informują o pierwszeństwie, może pojawić się problem. Niestety często zdarza się, że dochodzi do stłuczek. Jakie zasady obowiązują?

REKLAMA

Zobacz wideo The Best of Moto 2024

Czy na parkingach sklepowych obowiązuje zasada prawej ręki? Sprawdź i nie popełnij błędu

Zasady zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych są jasne, a o pierwszeństwie na parkingu pod marketem informuje pionowy znak A-7, nakazujący ustąpienie pierwszeństwa, oraz poziomy P-13, czyli linia warunkowego zatrzymania. Jeśli znaków na parkingu nie ma, to obowiązuje zasada prawej ręki, czyli to, że pierwszeństwo ma pojazd, który nadjeżdża do nas z prawej strony.

Kto ma pierwszeństwo na parkingu, pieszy czy kierowca? To warto wiedzieć

Oprócz tego istotne jest zrozumienie, że zawsze, kierując samochodem na parkingu pod sklepem, mamy obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszym. - Jeżeli to nie jest strefa wspólna, nie ma wydzielonych przestrzeni dla pieszych, to wtedy oni mają pierwszeństwo - powiedziała na antenie Programu 1 Polskiego Radia Maria Dąbrowska-Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.

Parkowanie fot. Fahroni/ iStock

Mimo to piesi również powinni rozważnie poruszać się po parkingu i dostosowywać do zasad bezpieczeństwa. - Kierowca często jest zajęty np. ustawianiem radia w samochodzie czy klimatyzacji, może nie do końca się rozglądać po parkingu. Będąc pieszym, trzeba się martwić o swoje własne zdrowie - dodała ekspertka.