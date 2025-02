Chcesz kupić używany samochód? Ja za swój przepłaciłem, bo nie znałem tych ważnych trików

Jeśli planujesz kupno używanego samochodu w 2025 roku, warto poznać kilka wskazówek, by nie wyrzucić pieniędzy w błoto. Specjaliści z Wielkiej Brytanii przygotowali kilka przydatnych informacji. Postanowiłem przybliżyć najważniejsze z nich – być może sam z nich skorzystam.

REKLAMA

Nie bój się nowych samochodów. Możesz się zaskoczyć

Oczywiście nie mówię tutaj o zupełnie nowych modelach, ale o tych, które dopiero co opuściły salon. Wtedy ich cena może spaść nawet o 20%. Co ciekawe, już po roku od zakupu takiego auta jego wartość może zmniejszyć się nawet o 40%. Warto polować na takie okazje – to jak kupno niemal nowego samochodu w znacznie niższej cenie.

Samochody z manualną skrzynią biegów są znacznie tańsze od automatów

Dla wielu osób to oczywista sprawa, ale warto o tym przypomnieć. Automatyczna skrzynia biegów jest wygodniejsza, szczególnie jeśli regularnie pokonujesz duże odległości. Jednak do codziennych dojazdów do pracy czy sklepu manualna skrzynia biegów będzie lepszym wyborem. Dodatkowo pozwala zaoszczędzić sporą kwotę, gdy już zdecydujesz się na używane auto.

Zobacz także: Za oknem wiosenna aura, więc czas na zmianę opon? Uważaj, bo możesz się nieźle nabrać

Paliwo – kluczowy czynnik przy wyborze auta?

Przy zakupie samochodu duże znaczenie ma rodzaj paliwa, zwłaszcza że teraz jego ceny ciągle ulegają zmianie. Co zatem wybrać? Brytyjscy eksperci twierdzą, że samochody benzynowe są tańsze zarówno w zakupie, jak i eksploatacji w porównaniu do diesli. Polecają także wziąć pod uwagę kwestię stref czystego powietrza, które funkcjonują już w polskich miastach. Jeśli mieszkasz w większej aglomeracji, benzyna może być dla ciebie lepszą opcją.

Przed zakupem dokładnie sprawdź ubezpieczenie

Każde auto musi być ubezpieczone, a ceny polis mogą się znacznie różnić. Koszt zależy od wieku pojazdu, doświadczenia kierowcy oraz firmy ubezpieczeniowej. Na koszt ubezpieczenia duży wpływ ma również model samochodu. Dlatego przed zakupem lepiej przejrzeć strony internetowe ubezpieczycieli. Istnieją także specjalne serwisy, które pozwalają sprawdzić, ile kosztowałoby ubezpieczenie konkretnego pojazdu.