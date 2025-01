Wywrotka znaczyła trasę rozbitymi radiowozami. Nie zatrzymały jej kolczatki ani długa broń

Wywrotka jest naprawdę trudnym drogowo przeciwnikiem. Szczególnie amerykańska wywrotka firmy Mack. W końcu mówimy o pojeździe, który mierzy ponad 8,5 metra, a do tego w najlepszej opcji waży 8 ton. Z takim właśnie przeciwnikiem ścigali się jakiś czas temu stanowi policjanci z Arkansas.

Pościg w Arkansas był nietypowy. A kierowca trudny do zatrzymania

Nie do końca wiadomo, w jakim punkcie zaczął się ten pościg. Czy policjanci chcieli zatrzymać ciężarówkę do rutynowej kontroli drogowej, czy w związku z jakimś wykroczeniem? Wiadomo natomiast, że kierowca pojazdu wydawał się nie dostrzegać goniących go radiowozów na sygnałach. I robił to na tyle uporczywie, że nie zwrócił uwagi nawet na kolczatkę rozłożoną na drodze czy broń wymierzoną w kierunku kabiny.

Z czasem akcja mocno spowolniła. Radiowozy "dopadły" ciężarówkę. Jechały koło niej i nieudolnie próbowały zajeżdżać jej drogę. Pościg przeszedł do prędkości spacerowej. I na tym etapie oznaczał kilka kolizji, w których ucierpiały samochody policyjne. Mack z przebitą przednią oponą po stronie pasażera w końcu zaczął zwalniać. Choć ogumienie nie było jedynym problemem pojazdu. Jego silnik wyraźnie rzęził. Być może któryś z jego elementów przestrzelili wcześniej policjanci?

Ostatecznie pojazd stanął. Policjanci przy użyciu paralizatora obezwładnili kierowcę i wyciągnęli go z kabiny pasażerskiej. Następnie został powalony na ziemię i skuty. Czemu uciekał wywrotką? Tego nie wiadomo. Z pewnością dostał jednak zarzuty i kilka dobrych lat spędzi w więzieniu.

Policjanci z Arkansas lubią nietypowe pojazdy. Gonili też... autobus!

W tym przypadku pościg zakończył się optymistycznie. Nikt nie został ranny. Arkansas nie jest bowiem najbardziej zurbanizowaną częścią USA. Drogi są dość szerokie i otoczone pasem zieleni. Podczas pościgu zostało uszkodzonych tylko kilka pojazdów i może jedna czy dwie skrzynki pocztowe. To raz.

Dwa policji z Arkansas częściej zdarza się gonić nietypowe pojazdy. W poście w serwisie Facebook z 17 stycznia informowała np. o pościgu za kradzionym autobusem. Tak, autobusem! Choć funkcjonariusze informowali raczej o zarzutach dla kierowcy. Bo sam pościg miał miejsce w sierpniu 2024 r.