Oszuści znaleźli nową metodę. Plaga z Niemiec dociera także do Polski

Aktualnie niezwykłą popularnością w przestępczym półświatku cieszy się metoda zwana quishingiem. Nazwa pochodzi od znanego już terminu "phishing", czyli oszustwa polegającego na podszywaniu się pod oficjalne instytucje i firmy w celu wyciągnięcia od ofiar poufnych danych np. haseł do kont bankowych czy danych kart płatniczych. W przypadku nowej metody przestępcy używają kodów QR.

Do niedawna problem dotyczył głównie kierowców elektryków, którzy ładowali swoje pojazdy na publicznych ładowarkach. Okazuje się jednak, że przestępcy postanowili rozszerzyć swoją działalność, wykorzystując do oszustw naklejki umieszczane na parkomatach. O niepokojącym zjawisku zrobiło się głośno zwłaszcza w Niemczech, a dokładnie w Dortmundzie.

Niemieccy kierowcy padają ofiarą quishingu. Fałszywe kody QR na parkomatach

W ostatni weekend przestępcy okleili fałszywymi kodami QR dziesiątki parkomatów w centrum miasta. Na umieszczonym przez operatora kodzie, który pozwala na szybką i wygodną płatność za postój, oszuści umieścili własne naklejki z kodem QR, które przekierowywały na fałszywą stronę imitującą witrynę należącą do właściciela systemu parkomatów. Niestety, tak naklejki jak i sama strona internetowa zostały opracowane z wyjątkową starannością, przez co wielu zmotoryzowanych — zwłaszcza ci, którzy po raz pierwszy korzystali z tego rodzaju płatności — łatwo dawali się oszukać.

Niestety, tego typu incydenty powoli zaczynają występować także w innych państwa Europy m.in. Hiszpanii, Włoszech, Belgii, czy Francji. Również w Polsce służby zaczynają odnotowywać podobne przypadki. Jeszcze w listopadzie zeszłego roku na wielu parkomatach we Wrocławiu pojawiły się fałszywe kody QR wraz z napisem zachęcającym do jego zeskanowania i dokonania płatności za postój w strefie.

Nie daj się oszukać. Masz podejrzenia? Szybko powiadom służby

Każdy kierowca, chcący skorzystać z kodu QR umieszczonego na parkomacie, ładowarce, czy też jakimkolwiek innym urządzeniu, powinien zachować ostrożność i nie skanować go. Warto również zwracać uwagę na każdy niepokojący szczegół. W przypadku wspomnianych wcześniej niemieckich parkomatów z oficjalnym kodem QR należy się dobrze przyjrzeć i sprawdzić, czy nie ma na nim naklejki z fałszywym kodem.

W Polsce większość operatorów umożliwia płatność wyłącznie gotówką, kartą, blikiem lub też przy wykorzystaniu oficjalnych aplikacji mobilnych, takich jak AnyPark, SkyCash i mPay, dostępnych w sklepach App Store lub Google Play. Warto więc, dla własnego bezpieczeństwa, korzystać z tradycyjnych metod płatności. Co więcej, jeżeli zauważymy podejrzany kody QR, tak jak było to w przypadku wrocławskich parkomatów, nie wahajmy się powiadomić o tym fakcie policji lub straży miejskiej.