Sprawdziliśmy portfele Polaków. Oto budżet, w jakim najczęściej szukają używanych aut

Nowy samochód to luksus, na który może pozwolić sobie coraz mniejsze grono klientów. Jak wynika z raportu Santander Consumer Multirent "Polak w swoim aucie" przeprowadzonego na początku zeszłego roku, ok. 40 proc. ankietowanych kierowców planowało zakup nowego auta. Warto zaznaczyć, że większość z nich (ok. 77 proc.) deklarowało zarobki w wysokości powyżej 7 tys. zł netto. Rzecz jasna większość kierowców, planując zakup samochodu, kieruje swój wzrok w stronę rynku wtórnego.

Samochody używane w Polsce. Większość wybiera pojazdy do 50 tys. zł

Zapytaliśmy naszych czytelników o to, w jakim przedziale cenowym zazwyczaj szukają używanych samochodów. Jak dotąd zebraliśmy ponad 28 tys. odpowiedzi. Jak można wnioskować z wyników sondy, najwięcej ankietowanych (28,26 proc.) na zakup samochodu planuje przeznaczyć maksymalnie 50 tys. zł. Równie liczne grono (25,83 proc.) poszukuje auta w cenie nieprzekraczającej 25 tys. W przypadku aut do 10 tys. zł oraz do 75 tys. zł odsetek odpowiedzi był podobny - kolejno 11,27 proc. oraz 11,9 proc. Co się tyczy najdroższych pojazdów (do i powyżej 100 tys. zł), były one poszukiwane przez 8,94 proc. oraz 5,47 proc. respondentów. Reszta - 8,32 proc. - deklaruje, że nabywa wyłącznie nowe auta.

Fot. Moto.pl

Samochody używane. Co przemawia za zakupem?

Patrząc z punktu czysto finansowego, samochód to w gruncie rzeczy dobro luksusowe, które jest jedną wielką studnią, w którą wrzucamy nasze ciężko zarobione pieniądze. Regularne przeglądy, naprawy, ubezpieczenia, wymiana opon, oleju, filtrów i pozostałych części eksploatacyjnych — wszystko to generuje koszty. Oczywiście wielu osobom trudno sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie bez własnych czterech kółek. Posiadanie samochodu to często konieczność, a nie jedynie dowód niechęci względem komunikacji publicznej. Co więcej, auto daje nieskrępowaną wolność i zbawia nas od zależności od "zbiorkomu". Na zakup nowego samochodu powinny decydować się jednak osoby, które mogą sobie na to realnie pozwolić i taki zakup nie obciąży szczególnie ich domowego budżetu. Oczywiście każdy jest panem własnego losu, jednak jeszcze nikt nie ucierpiał na oszczędności (chyba że chorobliwej).

Warto jednak podkreślić, że przypadku nowych pojazdów szeroko pojęte koszty są zdecydowanie wyższe - wszystko w związku z dużą utratą wartości, co jest szalenie istotne przy odsprzedaży takiego pojazdu. Już po wyjechaniu z salonu tracimy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Największy spadek wartości mają za sobą auta 2- i 3-letnie. Po tym czasie krzywa nieco się wypłaszcza. Stąd też osoby, które są zainteresowane nabyciem nowego pojazdu, powinny przemyśleć zakup auta, które pokonało już swoje pierwsze tysiące kilometrów. Ta zasada działa jednak w normalnych warunkach. Jak pokazała epidemia, doprowadzając do przerw w dostawach części do fabryk, w tym głównie półprzewodników, co z kolei przełożyło się na brak nowych pojazdów na rynku, nawet kilkuletnie samochody nabywane były w cenach salonowych, a niekiedy nawet wyższych.

Co więcej, dysponując kwotą 50 tys. zł, znajdziemy już bardzo ciekawe modele, które powinny zaspokoić oczekiwania większości kierowców. Oczywiście nie ma co liczyć na duże ekrany i nowoczesne gadżety, ale nie o to chodzi w motoryzacji, nieprawdaż? Dodatkowo takie pojazdy nie stanowią już takiego wyzwania dla mechaników, jak często zaawansowane nowe egzemplarze cierpiące na liczne "choroby wieku dziecięcego". W ich przypadku naprawa i serwis musi zazwyczaj odbywać się w ASO, co często wiąże się z absurdalnymi kosztami.

Ciekawą opcją, która może zainteresować prawdziwych fanów motoryzacji, jest zakup auta klasyfikującego się do grupy pojazdów zabytkowych. Starsze pojazdy, aktualnie zwłaszcza te z lat 80., zyskują na wartości i stanowią ciekawą opcję inwestycyjną. Co więcej, jeżeli dany pojazd spełnia określone wymogi m.in. wieku (kwestia ta może różnić się w obrębie poszczególnych województw; coraz częściej decydenci przyjmują granicę przynajmniej 40 lat), jego właściciel może zarejestrować go na zabytek, co ma spore zalety. Dzięki "żółtym blachom" możemy bez ograniczeń wjeżdżać na teren stref czystego transportu, a także jesteśmy zwolnieni z obowiązkowych okresowych badań technicznych (prawodawcy doszli do wniosku, że właściciel takiego pojazdu naturalnie o niego dba i zachowuje w dobrej kondycji).