Tak wyglądało zatrzymanie pijanego kierowcy. Zdradził go brak przodu

Do sytuacji doszło w poniedziałek 27 stycznia w Katowicach. Na nagraniu widzimy, jak autor poruszający się trasą A4 cierpliwie jedzie za czarnym Mitsubishi Outlander. Zachowanie jego kierowcy ewidentnie wskazywało na to, że znajdował się pod wpływem alkoholu. Zmotoryzowany jechał wężykiem, od czasu do czasu zjeżdżając na boczne pasy ruchu. Co więcej, sam japoński SUV był pokiereszowany. Dostrzec można odstający na boki zmiażdżony zderzak, co sugerowało, że zaliczył wcześniej poważną stłuczkę. Czara goryczy przelała się, gdy pijany kierowca wjechał na krawężnik na węźle autostrady z ulicą Mikołowską. Wtedy też nagrywający postanowił wezwać policję.

Zatrzymanie pijanego kierowcy w Katowicach. Wzorowa akcja

Tuż po odebraniu telefonu przez dyspozytorkę, autor z pełnym spokojem podał wszelkie najważniejsze informacje, a więc przyczynę zgłoszenia, dokładną lokalizację, oraz swoje dane. Również sama dyspozytorka w pełni profesjonalnie wykonała wszelkie czynności i dodatkowo, dbając o bezpieczeństwo nagrywającego, poleciła mu zachować bezpieczny dystans od pojazdu kierowanego przez pijanego kierowcę. Na efekty działań służb nie trzeba było długo czekać.

Policjanci nadjeżdżający z naprzeciwka szybko dostrzegli rozbite Mitsubishi, po czym uniemożliwili mu dalszą jazdę, zajeżdżając kierowcy drogę. Trzeba przyznać, że w tym przypadku sprawność działania stróżów prawa była zdumiewająca - od momentu zgłoszenia do chwili zatrzymania minęło zaledwie 7 minut. Co oczywiste, równie zaskakujące mogą okazać się konsekwencje, z jakimi teraz będzie musiał się mierzyć zatrzymany.

Pijany kierowca z Katowic zatrzymany. Surowa kara

Przepisy dotyczące pijanych kierowców w ostatnich latach zostały wyraźnie zaostrzone. Kara, jaką otrzymał bądź otrzyma zatrzymany, zależy jednak od tego, jak duża ilość alkoholu płynęła w jego krwioobiegu. Sądząc po jego zachowaniu, prowadził w stanie nietrzeźwości, a więc mając we krwi ponad 0,5 promila alkoholu. Taki czyn traktowany jest jako przestępstwo, za które sąd może ukarać go wysoką grzywną, obowiązkiem zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej (od 5000 zł do 60 000 zł), a także karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do 3 lat.

Co więcej, jeżeli kierowca dopuścił się tego czynu np. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku z popełnieniem w przeszłości podobnego przestępstwa, grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Oczywiście taki kierowca traci również swoje prawo jazdy na okres od 3 do 15 lat. Warto zaznaczyć, że jeżeli w chwili zatrzymania miał ponad 1,5 promila alkoholu, sąd skonfiskuje jego samochód na rzecz skarbu państwa.

Warto także poruszyć kwestię jazdy uszkodzonym samochodem. Zgodnie z art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. W przypadku rozbitego Mitsubishi kierowanie nim w istocie zagrażało innym uczestnikom ruchu. W związku z tym policja mogła ukarać kierowcę mandatem w wysokości nawet 5000 zł. Z pewnością odebrała mu także dowód rejestracyjny pojazdu.