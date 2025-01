Jak to, można jednocześnie przyspieszać i hamować? Ludzie są w szoku po obejrzeniu wideo

To nagranie (zamieszczone nieco dalej w tekście) sprawia, że obserwujący może dostać dosłownie oczopląsu. Ruchy stóp tego wirtualnego kierowcy przypominają stepowanie lub przypadkowe naciskanie przypadkowego pedału. W tym zachowaniu jest jednak wiele logiki. I to nie tylko z wirtualnego, ale także drogowego punktu widzenia. Podobne mechanizmy wykorzystuje się podczas jazdy prawdziwym autem. Czasami oczywiście.

Czy kierowca może jednocześnie przyspieszać i hamować?

Na jednej z pierwszych lekcji nauki jazdy przyszły kierowca, dowiaduje się, że nie można naciskać gazu i hamulca jednocześnie. Producenci aut już jakiś czas temu postanowili jednak złamać tę zasadę. W taki sposób w końcu rusza się w trybie launch control. Dzięki temu auto wykorzystuje pełną moc już przy starcie. Poprawia tym samym czas sprintu. Filmik dołączony do tego materiału pokazuje jednak coś innego. Pokazuje, że gaz i hamulec można naciskać nie tylko przed ruszeniem z miejsca. Także w czasie jazdy.

W tym przypadku popularne są przede wszystkim dwie techniki. Mowa o tzw.:

heel-and-toe (H&T) – czyli pięta na gazie, palce na hamulcu,

left-foot braking (LFB) – czyli lewa stopa na hamulcu, prawa cały czas na gazie.

Heel-and-toe i left-foot braking. Co różni te techniki?

Obydwie techniki mogą wydawać się bliźniacze. To jednak wyłącznie pozory. One różnią się między sobą i to w sposób dość zasadniczy. Heel-and-toe to technika wykorzystywana m.in. podczas zmiany przełożeń w przekładni manualnej. Przed wejściem w zakręt kierowca może dohamować pojazd i jednocześnie zwiększyć prędkość obrotową silnika do tej, którą chce uzyskać po redukcji przełożenia. Tak, aby wyjść z zakrętu z pełną mocą. W czasie heel-and-toe kierowca prawą nogą obsługuje gaz i hamulec. Lewą może pracować na sprzęgle.

Technika left foot-braking polega na tym, że prawą stopą kierowca naciska gaz, a lewą hamulec. Taki sposób przenoszenia mocy i jednoczesnego dohamowywania najczęściej jest wykorzystywany do wywoływania kontrolowanej nadsterowności i moderowania poślizgu pojazdu w czasie jazdy po łuku. Dlatego technika dominuje przede wszystkim podczas zawodów driftingowych. Choć left-foot braking może się przydać także podczas niwelowania efektu podsterowności.

Gdzie używa się heel-and-toe i left-foot braking?

Na koniec warto zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Techniki heel-and-toe oraz left foot braking są wykorzystywane przede wszystkim w sportach motorowych, a więc podczas bardzo agresywnej, sportowej jazdy. Kierowca "cywilny" może skorzystać z nich zatem głównie w grze (jak w tym filmiku) lub podczas track day. I to też wyłącznie w przypadku, w którym wcześniej przećwiczy sposób zachowania się pojazdu po użyciu gazu i hamulca jednocześnie. Tak, aby nie stracił panowania nad autem i nie doszło do wypadku.