Polak wystawił na aukcję WOŚP przejażdżkę samochodem, który ma 1817 KM! O jaki model chodzi?

1817 koni mechanicznych oznacza naprawdę elitarny rodowód. Może zatem w ramach zachęty warto dodać, że powstało zaledwie 24 sztuki tego modelu. Dwie z nich trafiły do Europy, w tym tylko jedna do Polski. To jedyny egzemplarz w naszym kraju.

3 Fot. Hennessey Otwórz galerię Na Gazeta.pl