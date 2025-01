Okradali fabrycznie nowe auta, zanim dojechały do salonów. Policja zatrzymała dziewięć osób

Katowiccy kryminalni w ubiegłym tygodniu zatrzymali 9 osób oskarżonych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej - 8 mężczyzn w wieku od 31 do 49 lat oraz 39-letnią kobietę. Szajka zajmowała się włamaniami do kontenerów i fabrycznie nowych samochodów transportowanych drogą kolejową. Sprawcy działali w zorganizowany i zawsze podobny sposób.

Przestępcza szajka okradała kontenery i samochody przewożone koleją

Sposób działania przestępców był następujący — na starcie obserwowali składy pociągów towarowych, typując te, które (jak wynikało z ich doświadczenia) mogły przewozić interesujące ich wartościowe i łatwe do upłynnienia towary. Następnie wchodzili na wagony i rozkradali zawartość kontenerów. Okradali także fabrycznie nowe samochody, z których demontowali różnorakie części np. koła czy poduszki powietrzne.

Grupa działała w bardzo sprawny sposób. Część rabusiów rozbierała pojazdy i rozkradała kontenery, a następnie wyrzucała łup na nasypy kolejowe. Pozostali zbierali skradzione przedmioty i przewozili je do swoich "magazynów". Następnie trafiały one do zaufanych paserów, którzy wprowadzali je do sprzedaży. Jak się okazuje, przestępczy proceder był na tyle dochodowy, że stał się dla złodziei głównym źródłem utrzymania. "Śledczy ustalili, że tylko podczas dwóch ostatnich "skoków" do jakich doszło pod koniec ubiegłego roku, zrabowali markową odzież i wyposażenie samochodów na przeszło milion złotych" - informuje katowicka policja.

Po zatrzymaniu podejrzanych, stróże prawa przeszukali także ich mieszkania i pomieszczenia, które służyły im jako magazyny. Oprócz narzędzi i urządzeń, którymi posługiwali się złodzieje, odkryto także część zrabowanych towarów, których wartość szasowana jest na blisko 450 tysięcy złotych. Zabezpieczono również gotówkę w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Gang złodziei rozbity. Przestępcy usłyszeli zarzuty

Zatrzymani usłyszeli już zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dopuszczającej się kradzieży z włamaniem mienia znacznej wartości, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Grozi im za to kara do 10 lat więzienia. Decyzją sądu, na wniosek Prokuratury Okręgowej w Katowicach, siedmiu z nich zostało tymczasowo aresztowanych, a najstarszy z podejrzanych oraz 39-letnia kobieta zostali objęci policyjnym dozorem. Jak zaznacza rzecznictwo prasowe katowickiej komendy, sprawa jest rozwojowa - śledczy wciąż ustalają kolejne wątki sprawy, które mogą doprowadzić do następnych zatrzymań i uzupełnienia listy zarzutów o inne przestępstwa.