Tę część w samochodzie powinieneś czyścić chociaż raz w roku. Ułatwi serwisowanie i jazdę

Każdy fan motoryzacji będzie zadowolony, gdy zajrzy pod maskę i zobaczy, że jego silnik jest nieskazitelnie czysty. Szczególnie zadowoleni mogą być kierowcy samochodów terenowych. Takie samochody brudzą się niezwykle szybko. Są one jednak znacznie lepiej przystosowane do tego celu niż samochody, którymi wszyscy poruszamy się na co dzień. Warto zdawać sobie sprawę, że gdy dotyka nas konieczność umycia silnika, czynność ta często może przynieść więcej szkody niż pożytku, dlatego jeśli nie wiesz, jak umyć silnik, oddaj go w ręce specjalisty.

Jaki jest cel mycia silnika samochodowego?

W prostym tłumaczeniu, pod maską powinno być możliwie czysto przez cały czas. Poza samym silnikiem jest wiele innych elementów z nim związanych, które niekoniecznie tolerują brud, kurz czy wilgoć. Jeśli jednak chodzi o sam silnik, to warto wiedzieć, że jego mycie ma zarówno wady, jak i zalety. Jednak należy o niego zadbać przynajmniej raz w roku.

jak często czyścisz silnik canva, Shutter2U

Zalety mycia silnika samochodowego

Mycie silnika, może pozytywnie wpłynąć na cały samochód, jednak tak jak już mówiliśmy, jeśli nie znasz się na jego czyszczeniu poproś o pomoc specjalistę. Zalety czystego silnika obejmują:

- utrzymanie estetyki silnika na wysokim poziomie,

- oczyszczenie i odblokowanie niezbędnych otworów wentylacyjnych silnika,

- wykrycie miejsc wycieków płynów,

- wykrycie innych usterek.

Zamiast ryku silników, jedynie pisk opon. EV Experience, czyli te samochody ścigają się na prąd fot. Bartłomiej Pawlak

Jak umyć silnik samochodowy?

Warto wiedzieć, że myjka ciśnieniowa, choć bardzo skuteczna, nie zawsze się sprawdzi. Może ona uszkodzić silnik, zwłaszcza taki o stosunkowo starej konstrukcji. Choć nowe typy silników dobrze znoszą działanie wody pod ciśnieniem, starsze konstrukcje mogą na tym ucierpieć. Może to obejmować uszkodzenie uszczelek lub przedostanie się wody do wrażliwych mechanizmów. Niestety, trzeba na to uważać. Równie ważne jest, aby nie używać zbyt agresywnych środków chemicznych do czyszczenia. Owszem, usuwają one nawet stare i przywarte zabrudzenia, ale ich użycie musi być dokładnie przemyślane. Lepsze dla silnika będzie mycie ręczne i dokładne usunięcie zanieczyszczeń, niż mycie mechaniczne, które jest dość ryzykowne.