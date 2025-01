Błotniak 2 to pojazd zbudowany w polski garażu. Spędził już pod wodą ponad 200 h

Pan Mariusz Szymański na Facebooku na profilu Błotniak B155 Submarine pochwalił się swoim wyjątkowym pojazdem. Pojazdem... podwodnym! Ten wygląda trochę jak torpeda lub rakieta balistyczna. Ma opływowy kształt "nadwozia" i ciasną "kabinę pasażerską".

Błotniak II "zrodził się" z pasji? Nie tylko

Pan Mariusz zbudował pierwszego Błotniaka 20 lat temu. Jak twierdzi, zrobił nim ponad 200 godzin pod wodą. Model ze zdjęć stanowi "drugą generację". Pojazd powstał "na podstawie testów w warunkach rzeczywistych (morze i jeziora)". Właściwie tyle wiadomo na jego temat. Choć może informacja jest jeszcze jedna. Bo koncepcja tego Błotniaka sięga dalej, niż dwóch dekad wstecz. Jej początki oznaczają konieczność cofnięcia się w czasie o ponad pół wieku.

Polska marynarka wojenna chciała zbudować małe łodzie podwodne

Co ciekawe, Błotniak nie jest jedynie szalonym pomysłem pewnego konstruktora. To był niegdyś projekt narodowy. Projekt, o który w dużej mierze opiera się pływający model zbudowany przez Pana Mariusza Szymańskiego.

Koncepcja pojazdu podwodnego narodziła się w latach 70. XX wieku. Zadanie przypisane Błotniakowi (bo tak też nazywał się ten projekt) było proste. Miał służyć do holowania ładunku wybuchowego, płetwonurków bądź bliźniaczej jednostki. Konstruktorzy przewidywali nawet, że w ramach akcji bojowej będzie spuszczany do wody po rampach, bądź zrzucany ze śmigłowca.

Nazwa Błotniak nie została wybrana przypadkowo. Stanowi nawiązanie do drapieżnego ptaka z rodziny jastrzębiowatych, który żyje na terenach podmokłych.

Błotniaki z 1983 r. weszły do służby. Dziś można je zobaczyć w muzeum

Prace nad Błotniakiem były prowadzone w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Początkowe egzemplarze testowe tworzone do 1978 r. nie spełniały jednak wymogów. Były trudne w sterowaniu, pływały zbyt wolno i miały poważny problem ze zwrotnością. Zespół inżynierów został zatem rozwiązany. Powołano nowy. Nowa grupa opracowała całkowicie nową koncepcję pojazdu m.in. z mokrą kabiną. Mokrą, a więc de facto otwartą i napełniającą się wodą.

Prace w tym przypadku zakończyły się sukcesem. Projekt został zakończony w 1983 r. W ich wyniku powstał w pełni funkcjonalny Błotniak i model zyskał nawet akceptację władz centralnych. Niestety nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji. To nie oznacza jednak, że nie trafił do armii. Ta otrzymała prototypy. Konkretnie pięć prototypów. Te stacjonowały w torpedowni na Oksywiu, tzw. Formozie. Aktualnie cztery z pięciu pojazdów znajduje się w zbiorach Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.