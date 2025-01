Jak donosi „The Sun", mieszkanka jednego z miast w Wielkiej Brytanii po spacerze z psem znalazła pod wycieraczką swojego samochodu nietypową wiadomość. Nie była to jednak jedyna niemiła niespodzianka. Gdy kobieta obejrzała swoje auto, od razu zauważyła poważny problem. Co dokładnie się tam wydarzyło?

Mieszkankę Wielkiej Brytanii spotkała nieprzyjemna przygoda i to w święta

Kobieta, która poprosiła o anonimowość, po raz pierwszy podzieliła się swoją historią z "Birmingham Live". Otóż zaparkowała swój samochód w pobliżu parku w Dudley, Staffordshire, w poranek 24 grudnia 2024 roku. Następnie poszła na spacer, a po powrocie czekała na nią bardzo niemiła niespodzianka. Za wycieraczkę ktoś włożył serwetkę z napisem: „Are you fu***** thick?", co można w przybliżeniu przetłumaczyć jako: „Jesteś k**** tępy?".

To jednak nie był koniec niemiłych niespodzianek. Kobieta szybko zauważyła, że powietrze w jednej z opon zostało spuszczone, a lusterko boczne złożone. Była zszokowana całą sytuacją i obawiała się, że mogłaby nie zauważyć uszkodzonej opony, co bezpośrednio zagrażałoby jej życiu. Podkreśliła również, że w ten sposób doszło do uszkodzenia mienia.

Notatka zza wycieraczki (fot. https://www.birminghammail.co.uk/)

Dlaczego ktoś podjął tak radykalne kroki?

Pozostaje pytanie: dlaczego? Co mogło być przyczyną tego incydentu? Miejsce, w którym zaparkowała kobieta, znajduje się na ulicy prowadzącej z osiedla do parku. Nie wiadomo czy samochód w jakikolwiek sposób utrudniał ruch, jednak zgodnie z brytyjskim prawem kobieta nie złamała żadnych przepisów.

Zgodnie z obowiązującym tam Kodeksem Drogowym, żaden pojazd nie powinien być zaparkowany w miejscu, gdzie przeszkadza pieszym lub innym użytkownikom drogi. Na przykład zabronione jest parkowanie samochodu na wjeździe do czyjejś posesji.

W praktyce, kierowcy często starają się przestrzegać zasad dobrego wychowania i powinni starać się parkować z rozwagą. Najwyraźniej swoim sposobem parkowania kobieta mogła zirytować kogoś do tego stopnia, że postanowił dać upust swoim emocjom.