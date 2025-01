Jak wyczyścić wnętrze samochodu, aby wyglądało jak prosto z salonu?

Wcale nie trzeba jeździć do drogich myjni czy kupować najlepsze środki żeby zadbać o swój samochód. Wystarczy regularne sprzątać swoje auto, aby pachniało i wyglądało jak z salonu. Przygotowaliśmy dla ciebie najlepsze wskazówki, aby wnętrze samochodu wprost zachwycało.

Otwórz drzwi i wyjmij wszystko, łącznie z dywanikami podłogowymi

Otwórz drzwi, co pozwoli świeżemu powietrzu usunąć stęchłe i nieprzyjemne zapachy podczas pracy. Wyjmij dywaniki podłogowe i odłóż je na bok. Jeśli maty dywanowe są poplamione i wymagają dogłębnego czyszczenia, dobrze nimi potrząśnij, aby usunąć brud i zanieczyszczenia, a następnie nałóż pieniący środek do czyszczenia dywanów i pozwól mu działać podczas sprzątania wnętrza samochodu. Pozbądź się zbędnych przedmiotów oraz śmieci. Bardzo ważne jest również polerowanie deski rozdzielczej oraz plastikowych lub skórzanych obudowań na drzwiach.

czyszczenie auta/samochód sprzątanie herraez / Getty Images/iStockphoto

Czyszczenie siedzeń

Jeśli chodzi o czyszczenie foteli samochodowych, niezależnie od tego, czy są one wykonane z tkaniny, skóry czy imitacji skóry, pierwszą rzeczą do zrobienia jest sięgnięcie po odkurzacz w celu usunięcia brudu, kurzu, włosów i innych zabrudzeń z tapicerki. Aby dokładniej wyczyścić skórzane fotele po odkurzaniu, użyj środka do czyszczenia skóry. Następnie należy wypolerować i osuszyć siedzenia za pomocą ściereczki z mikrofibry i nałożyć odżywkę do skóry, która pomoże zapobiec wysychaniu i pękaniu materiału z powodu wieku.

Mycie tapicerki samochodowej. Jak wyczyścić tapicerkę samochodową domowymi sposobami? Fot. djedzura / iStock

Używaj zamienników chemicznych odświeżaczy, czyli olejków lub kawy

Jeśli chcesz, aby twoje auto po sprzątaniu pachniało jak prosto z salonu, zamiast odświeżaczy, które szybko wietrzeją użyj olejków eterycznych, których szeroką gamę zapachów znajdziesz w każdym sklepie lub drogerii za małe pieniądze. Możesz również użyć ziaren kawy, które pochłaniają przykre zapachy z auta np. po przewożonym jedzeniu.