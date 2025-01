Jak usunąć rysy z szyby? Sprawdzone metody odnowią ją za grosze

Porysowana szyba może być jednym z głównych powodów, które utrudniają nam bezpieczną jazdę. Nie każdego jednak stać na to, aby wymieniać ją po każdej rysie. Czasami zarysowania nie są zależne od nas, więc tym bardziej zależy nam, aby jak najszybciej je zredukować. Znamy na to tanie, szybkie i skuteczne domowe sposoby.

Naprawa rys na przedniej szybie za pomocą pasty do zębów

Pasta do zębów nie jest wystarczająco mocna, aby skutecznie poradzić sobie z głębszymi rysami na przedniej szybie, jednak ładnie koryguje te mniejsze, które również mogą utrudniać nam jazdę, szczególnie w słoneczny dzień. Spryskaj porysowaną szybę środkiem do czyszczenia szkła i wytrzyj ją suchą ściereczką z mikrofibry. Pozostaw na kilka minut do wyschnięcia. Nałóż odrobinę pasty do zębów (z sodą oczyszczoną) i mocno, ale delikatnie wetrzyj ją w rysę czystą, mokrą ściereczką z mikrofibry. Wytrzyj nadmiar pasty do zębów, spryskaj obszar czystą wodą i wytrzyj. Jeśli nadal widzisz zadrapanie, powtórz proces.

Używanie bezbarwnego lakieru do paznokci

Innym domowym sposobem na pozbycie się płytkiej rysy na szybie samochodowej jest użycie zwykłego lakieru do paznokci. W tej metodzie wystarczy nałożyć warstwę lakieru bezpośrednio na obszar zarysowania i pozostawić do wyschnięcia. Następnie wytrzyj wysuszony obszar pokryty lakierem do paznokci czystą i suchą szmatką.

Użyj octu

Ocet to kolejny popularny artykuł gospodarstwa domowego, który można wykorzystać do naprawy zarysowań samochodu. Wymieszaj ocet z wodą w równych proporcjach i nałóż go na uszkodzony obszar za pomocą czystej szmatki. Wcieraj mieszaninę w zarysowanie okrężnymi ruchami, a następnie spłucz czystą wodą. Być może trzeba będzie powtórzyć ten proces kilka razy, aby zobaczyć wyniki.