Wraz z rozwojem i postępem technologii oraz elektroniki w nowoczesnych samochodach kierowcy mają do dyspozycji różne tryby jazdy. Dzięki nim mamy możliwość zmiany charakterystyki poruszania się auta. Niektóre tryby są powszechne niezależnie od marki lub modelu, podczas gdy inne są dostępne wyłącznie dla konkretnych pojazdów.

