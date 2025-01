Zmiana cen paliw od 27 stycznia. Tyle zapłacimy za benzynę, ON i LPG. Prognoza Reflex

Rynek paliw przeżywa obecnie okres niestabilności. Po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa i jego pierwszy decyzjach cena ropy nieznacznie spadła. Co więcej, zmiany kursów walut były kolejnym czynnikiem, który wpłynął na korektę cen gotowych paliw w sprzedaży hurtowej. Pierwsze zmiany są już widoczne na wybranych stacjach. Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez ekspertów firmy Reflex, 23 stycznia średnie ceny paliw na stacjach wynosiły:

REKLAMA

benzyna 95: 6,24 zł/l (spadek o 1 gr/l),

benzyna 98: 6,97 zł/l (spadek o 1 gr/l),

olej napędowy: 6,40 zł/l (spadek o 2 gr/l),

LPG: 3,27 zł/l (spadek o 1 gr/l).

Choć spadki nie są znaczące, mogą sygnalizować dalsze korekty cen. Czy spadkowy trend utrzyma się także w przyszłym tygodniu? Nie jest to wykluczone.

Zobacz wideo

Nowe ceny paliw od poniedziałku. Czy ceny na stacjach będą dalej spadać?

Jak zauważają rynkowi analitycy firmy Reflex, Choć średnie ceny paliw w ostatnim tygodniu pozostały na niezmienionym poziomie, lokalnie odnotowano rozbieżności. Na niektórych stacjach ceny nadal rosły, jednak sieciowe punkty oferowały obniżki sięgające nawet kilkunastu groszy na litrze. Na rynku hurtowym benzyna potaniała o około 5 gr/l, a olej napędowy o około 9 gr/l, co zwiększa prawdopodobieństwo dalszych spadków na stacjach w końcówce stycznia. Prognozy wskazują, że kolejny tydzień może przynieść stabilizację lub niewielkie spadki cen.

Prognoza cen paliw od 27 stycznia do 2 lutego:

Benzyny bezołowiowa 95 - od 6,20 do 6,25 zł/l,

Benzyna bezołowiowa 98 - od 6,90 do 6,95 zł/l,

Oleju napędowy- od 6,35 do 6,40 zł/l,

LPG - od 3,23 zł do 3,27 zł/l.

Zmiana na rynku ropy. Są pierwsze efekty prezydentury Donalda Trumpa

Donald Trump oraz pierwsze decyzje przez niego podjęte wpłynęły na umiarkowane spadki cen ropy. W skali tygodnia ceny ropy Brent spadły o 2,6 USD/bbl, osiągając poziom 78 USD/bbl. Świeżo zaprzysiężony prezydent zapowiedział już działania mające zwiększyć produkcję ropy, w tym anulowanie memorandum ograniczającego wydobycie na Alasce i Morzu Beauforta oraz cofnięcie zakazów nowych odwiertów u wybrzeży USA, a także na wybranych gruntach federalnych. Ponadto zapowiedział cofnięcie zakazu budowy ropociągu Keystone XL, wprowadzonego przez Bidena w 2021 roku.

Co więcej, podczas forum w Davos Donald Trump wezwał grupę państw OPEC i Arabię Saudyjską do zwiększenia produkcji ropy. Miałoby się to przyczynić do obniżenia cen i osłabiło Rosję, zmuszając ją do szybszego zakończenia wojny na Ukrainie.