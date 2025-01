Oto najlepszy odkurzacz do auta w 2025. Testy zachwyciły efektem

Nawet w stosunkowo niewielkim świecie odkurzaczy samochodowych dostępnych jest wiele różnych modeli. Od łatwych w przenoszeniu odkurzaczy ręcznych, które nie mają wystarczającej mocy ssania, aby poradzić sobie z dużymi zanieczyszczeniami, aż po ogromne odkurzacze do pracy na mokro i sucho, które mogłyby odświeżyć samochód nawet po powodzi. Dzisiaj powiemy ci, na jakie modele zwrócić uwagę.

Idealne modele do sprzątania, kiedy wozisz ze sobą zwierzęta

Do rutynowych porządków w samochodzie, naszym faworytem jest odkurzacz ręczny Ryobi 18V One+ Performance. Jeśli musisz sprzątać po zwierzętach domowych, Black+Decker 20V Max Dustbuster AdvancedClean+ Pet Hand Vacuum HHVK515JP07 radzi sobie z sierścią lepiej niż jakikolwiek inny odkurzacz ręczny. A jeśli potrzebujesz czegoś lżejszego i wygodniejszego w obsłudze, wypróbuj Black+Decker 20V Max Flex Handheld Vacuum BDH2020FL lub Worx 20V Power Share Cordless Cube Vac WX030L.

Odkurzacz samochodowy Fot. shutterstock

Shark UltraCyclone Pet Pro+ - topowy odkurzacz na 2025

Najlepszym testowanym przez specjalistów odkurzaczem samochodowym jest Shark UltraCyclone Pet Pro+. Choć nie jest to najmniejszy odkurzacz ręczny, to nadal jest wystarczająco kompaktowy, aby łatwo schować go na półce w garażu lub nawet w bagażniku pojazdu. Jest również bardzo lekki, a jednocześnie solidnie zbudowany. Fantastycznie radzi sobie z zanieczyszczeniami na płaskich, twardych powierzchniach i jest imponująco skuteczny w radzeniu sobie z bałaganem na dywanach i matach podłogowych. Jego zbiornik na zanieczyszczenia jest dość duży jak na model ręczny, więc nie trzeba go opróżniać pod koniec każdej sesji sprzątania.

Black+Decker 16V MAX dustbuster

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny Black+Decker 16V MAX dustbuster to najlepszy bezprzewodowy odkurzacz samochodowy, który równoważy koszty i wydajność. Jest tańszy niż Shark, wykorzystuje tańszy filtr i ma jeszcze pojemniejszy pojemnik na kurz, którego nie trzeba tak często opróżniać. Pomimo większego rozmiaru, nadal nie waży dużo, dzięki czemu można go łatwo przenosić wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Zintegrowana przedłużka ułatwia czyszczenie ciasnych miejsc, takich jak przestrzenie między fotelami samochodowymi, deska rozdzielcza lub wgłębienia uchwytów na kubki. Posiada również wbudowaną szczotkę z twardym włosiem do szorowania przyklejonego brudu z siedzeń lub innych plastikowych powierzchni.