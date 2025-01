Czeka nas drożyzna na stacjach paliw. Wszystko przez ETS2

Unijny system ETS (Emissions Trading System) to mechanizm handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, który ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie UE. W uproszczeniu, firmy otrzymują pozwolenia na emisję określonej ilości CO2. Jeżeli przekroczą przyznany limit, muszą kupić dodatkowe uprawnienia od innych firm, które wytworzyły mniej dwutlenku węgla - w ramach systemu działa "giełda", na której można handlować uprawnieniami.

REKLAMA

Zobacz wideo

W nowej odsłonie, która wejdzie w życie w 2027 roku, system obejmie sektor lotnictwa, przemysłu, energetyki, a co najważniejsze – budownictwa i transportu drogowego. ETS2 wprowadzi bardziej restrykcyjne cele, szczególnie dla transportu, który od 2026 roku będzie musiał zmniejszyć emisję CO2 do 2030 r. o 31 proc. w porównaniu z poziomem z 2005 roku. Zdaniem przedstawicieli Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami, cytowanych przez portal teraz-srodowisko.pl, nowy system ETS2 znacząco odbiega od dotychczasowej formy, przypominając "podatek pośredni nałożony na dostawców paliw dla sektora budynków i transportu drogowego". Oczywiście odbije się to na kieszeniach obywateli.

Zapłacimy więcej za paliwo. ETS2 zmieni zasady gry

Wszystko wskazuje na to, że wprowadzenie systemu odczują najbardziej kierowcy. Jak wynika z danych analityków ING BSK, ceny paliw mogą gwałtownie wzrosnąć. W przypadku popularnej "dziewięćdziesiątki piątki" mowa o podwyżce na poziomie 46 groszy za litr. Z kolei olej napędowy może podrożeć o nawet 54 grosze na litrze! Warto zaznaczyć, że w ramach ETS2 przedsiębiorcy będą zobowiązani do nabycia kolejnych uprawnień na emisję CO2, co może dodatkowo wpłynąć na koszty produkcji energii i transportu.

Mimo iż system zacznie obowiązywać dopiero za dwa lata, już teraz branża obawia się drastycznych skutków jego wprowadzenia. Obawy te podzielają także przedstawiciele resortów Klimatu i Środowiska oraz Funduszy i Polityki Regionalnej, którzy starają się opóźnić wprowadzenie ETS2 o przynajmniej trzy lata. W realizacji tego planu może pomóc fakt polskiej prezydencji w Radzie UE – przekonanie innych państw członkowskich będzie kluczowe dla powodzenia tej misji.

Warto zaznaczyć, że obok ETS2 w życie wejdzie Społeczny Fundusz Klimatyczny, który ma na celu wsparcie finansowe państw w próbach ograniczenia emisji CO2. Jeżeli uda się opóźnić wprowadzenie systemu, bez zamrażania środków z SFK, wejście w życie nowych regulacji nie będzie miało aż tak dramatycznych konsekwencji. Jak widać, Unia przez swoją klimatyczną politykę zaczyna zjadać własny ogon...