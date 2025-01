Aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku cieszą się ogromnym zainteresowaniem i zbierają ogromne kwoty na cele charytatywne. Już w niedzielę, 26 stycznia, odbędzie się 33. Finał. Tymczasem na Allegro można wylicytować wyjątkowy wosk samochodowy.

REKLAMA

Ruszyły aukcje WOŚP. Jest ciekawostka dla kierowców

Jeden z polskich sklepów, oferujących kosmetyki samochodowe, zaskoczył oryginalną propozycją aukcji na WOŚP. Na sprzedaż trafił unikatowy wosk do lakieru, wykonany ręcznie przez Mateusza Blicharza, specjalistę w tej dziedzinie i właściciela marki Funky Witch, zajmującej się produkcją wosków samochodowych.

To jednak nie wszystko. Kosmetyk zapakowano w specjalny słoik zaprojektowany ręcznie z okazji 33. Finału WOŚP. Jego kształt przypomina tłok silnika spalinowego, a do produkcji wykorzystano drewno z dębu czarnego, mające 4200 lat. Słoik został własnoręcznie podpisany przez Jerzego Owsiaka, podobnie jak dołączony certyfikat autentyczności. Nic dziwnego, że ten wyjątkowy wosk osiągnął już cenę niemal 13 000 zł, a do końca aukcji, która zakończy się 28 stycznia, zostało jeszcze kilka dni.

Zobacz także: Jeździsz hybrydą? Koniecznie rzuć okiem na baterię. Możesz odnaleźć niezłe skarby

Wyjątkowy wosk na aukcji WOŚP (fot. Allegro)

Jak powstał pomysł na tę wyjątkową aukcję?

Na YouTube można znaleźć film, w którym organizatorzy opowiadają o swoim nietypowym pomyśle. Proces tworzenia wosku przedstawia sam Mateusz Blicharz. Podkreśla, że produkt jest unikatowy i nigdy nie zostanie powtórzony, co czyni go jedynym w swoim rodzaju. W materiale przybliżono również historię powstania wyjątkowego słoika. Zainteresowanych zachęcam do obejrzenia nagrania, które jest dostępne poniżej.

Sam 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia, ale aukcje będą trwały dłużej. Jak co roku, na Allegro znajdziecie mnóstwo interesujących licytacji. W akcję ponownie zaangażowały się polskie gwiazdy, dziennikarze i sportowcy. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie aukcje osiągają kwoty rzędu kilku czy kilkunastu tysięcy złotych – wiele ciekawych gadżetów można upolować w przystępnych cenach. Cały dochód zostanie przekazany na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej.