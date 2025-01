"Krokodyle" zatrzymały 5 czołgów Abrams. Ta interwencja ITD przejdzie do historii

Inspekcja Transportu Drogowego wstrzymała w Polsce transport najsłynniejszych amerykańskich czołgów. Chwytliwy tytuł dla działu wiadomości, nieprawdaż? Zanim jednak zaczniesz pomstować na funkcjonariuszy i oskarżać o utrudnianie życia wojskowym warto poznać więcej szczegółów zdarzenia.

20 stycznia 2024 r. w okolicach Wolborza patrol Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Łodzi zatrzymał na drodze ekspresowej S8 transport pięciu czołgów Abrams. Wbrew pozorom nie był to transport realizowany przez wojskowe służby. Nie były to również Abramsy polskich wojsk pancernych. Wedle ustaleń serwisu Defence24 okazało się, że był to przejazd realizowany przez cywilnego przewoźnika, a Abramsy stanowiły uzbrojenie amerykańskiej jednostki wojskowej. Innymi słowy, US Army zleciła przewóz sprzętu na potrzeby jednostki stacjonującej w naszym kraju.

"Papiery" na ponadnormatywny transport

Dlaczego patrol inspekcji drogowej zatrzymał ciężarówki z amerykańskimi czołgami? Marcin Janiszewski z WITD w Łodzi w rozmowie z serwisem ePiotrkow.pl wyjaśnił, że funkcjonariusze zwrócili uwagę na ponadnormatywny transport. Masa jak i wymiary przekraczały obowiązujące normy. W takim przypadku wymagane są stosowne zezwolenia (cywilni przewoźnicy występują do GDDKiA a wojskowi do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych IWsp SZ). A w trakcie kontroli okazało się, że cywilny przewoźnik nie dopełnił wszystkich formalności. Do czasu uzupełnienia dokumentacji zakazano dalszej jazdy. Nieplanowany postój trwał tylko kilka godzin i ciężarówki ze sprzętem US Army ruszyły w dalszą drogę.

Czy to był precedens? Nic z tego. W 2019 r. ITD zatrzymała w Piotrkowie Trybunalskim cywilne ciężarówki przewożące czołgi T-72. Rok wcześniej niemiecka policja wstrzymała zaś transport amerykańskich haubic przewożonych z Polski do Niemiec. Wiele wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec drogowych doniesień o przewozach uzbrojenia.