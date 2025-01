Przykre zapachy w aucie? Zapomnij o odświeżaczach, lepiej zajrzyj do kuchennej szafki

Prawie wszystko, co wnosisz do samochodu, może pozostawić trwały zapach. Chociaż czasami jest to dobre, to jednak zdarza się, że w samochodzie unosi się zapach torby na siłownię, frytek, starej klimatyzacji i butów piłkarskich. Możesz walczyć z nimi za pomocą odświeżaczy, jednak my znamy lepszy sposób.

REKLAMA

Zastosowanie ziaren kawy

Ziarna kawy zawierają kofeinę, która zwiększa ich zdolność do pochłaniania zapachów. Azot zawarty w kofeinie działa jak enzym i aktywuje węgiel, który oczyszcza powietrze z siarki, pozostawiając świeże powietrze w kabinie. Możesz użyć małego woreczka wypełnionego ziarnami kawy, aby odświeżyć powietrze wewnątrz swojego auta. Również dodanie węgla drzewnego do ziaren kawy może zwiększyć ich zdolność absorpcji, tworząc w ten sposób jeszcze bardziej aromatyczny i wyjątkowy zapach.

Ziarna kawy Alexas_Fotos/pixabay

Skórki pomarańczy

Skórki pomarańczy zawierają naturalne olejki, które mogą maskować wiele zapachów. Jeśli dokładnie wyczyściłeś samochód i usunąłeś wszystko, co może powodować nieprzyjemny zapach, a on nadal się utrzymuje, spróbuj umieścić w samochodzie skórki pomarańczy. Pomoże to ukryć nieprzyjemne aromaty i pozostawi przyjemniejszy zapach.

pomarańcze (zdj. ilustracyjne) Fot. Wojtek Oksztol/ Agencja Wyborcza.pl

Soda oczyszczona

Soda oczyszczona jest jednym z najpopularniejszych artykułów gospodarstwa domowego używanych do usuwania nieprzyjemnych zapachów. Ważne jest jednak, aby używać jej prawidłowo, w przeciwnym razie nie zadziała. Jest skuteczna tylko na suchych powierzchniach, więc zanim otworzysz opakowanie, przygotuj swój samochód. Zacznij od wyjęcia dywaników i odkurzenia podłogi i siedzeń, aby usunąć cały brud, a następnie sprawdź wszystkie podłogi i pokrowce na siedzenia pod kątem wilgoci. Gdy wszystko całkowicie wyschnie, posyp sodą oczyszczoną całe wnętrze samochodu i pozostaw na noc. Odkurz go następnego dnia, a pojazd powinien pachnieć świeżością.