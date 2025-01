Jazda po taniości? Polacy znaleźli na to sposób. Rekordowe liczby

Najnowsze opracowanie rocznie przygotowane przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego dobitnie pokazuje rekordowe zainteresowanie klientów indywidualnych samochodami z wbudowaną instalacją LPG. W zeszłym roku pojawiło się na drogach 16 650 nowych samochodów osobowych wyposażonych w instalacje gazowe. I choć to zaledwie 3 proc. całego ogółu - co w takiej sytuacji nie wygląda zachwycająco, to trzeba zwrócić uwagę na to, że jest to wzrost o 32 proc. w porównaniu z rokiem 2023, a to już jest imponujące.

Rośnie zainteresowanie autami z instalacją LPG

Biorąc pod uwagę najchętniej wybierane auta w roku 2024 rejestrowane przez klientów indywidualnych, wśród wszystkich modeli wyróżniają się cztery z instalacją gazową. Jest to Dacia Duster - 5,7 tys. rejestracji, Renault Captur – 4,3 tys. rejestracji, Dacia Sandero – 3,6 tys. rejestracji oraz Skoda Fabia – 2,8 tys. rejestracji. Zauważyć jednak trzeba, że tylko trzy modele spośród wymienionych powyżej mają instalację wbudowaną fabrycznie. Skoda Fabia to auto, którego można doposażyć w instalację, która skomponowana jest do tego konkretnie samochodu - montaż jednak musi odbyć się u dealera.

Dacia Duster staje się ulubieńcem coraz większej liczby Polaków

Grupa Renault ma najlepsze wyniki sprzedaży. Można wyciągnąć wnioski, że taki wynik zawdzięcza w dużej mierze nowej Dacii Duster. Ten konkretny model miał swój debiut na Polskim rynku 26 marca 2024 roku. Wersja ECO-G 100 napędzana trzycylindrowym silnikiem o pojemności 1.0 l o mocy 100 KM (170 Nm). Z danych producenta wynika, że ten model zużywa średnio 7,8 l LPG na 100 km. Biorąc pod uwagę obecne ceny autogazu przejażdżka Dusterem 100 km będzie kosztowała zaledwie 24 zł.