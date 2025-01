Jeździsz hybrydą? Koniecznie rzuć okiem na baterię. Możesz odnaleźć niezłe skarby

Każdy właściciel samochodu hybrydowego powinien obejrzeć filmik, który ostatnio znalazłem na Instagramie. Pokazuje on, co dzieje się z filtrem baterii, gdy o nim zapomnisz. To z kolei może prowadzić do poważnych awarii, których naprawa kosztuje sporo. Zaoszczędź sobie czasu, energii i pieniędzy, zajrzyj pod maskę.

REKLAMA

Czy wiesz, że bateria w hybrydzie ma filtr? Lepiej go sprawdź

Każde urządzenie wyposażone w filtr wymaga jego regularnego czyszczenia. Podobnie jest w przypadku twojego samochodu z silnikiem hybrydowym. Otóż zainstalowana w nim bateria ma taki klasyczny filtr. Wyjęcie go nie jest skomplikowane i większość osób powinna sobie z tym poradzić. Oczywiście zawsze pomocna będzie wizyta z salonie i zaczerpnięcie wiedzy u specjalistów.

Po wyjęciu filtra zobaczysz, jak wiele pyłu, kurzu i piasku się na nim zbiera. Na Instagramie znalazłem nagranie, na którym ta część była w fatalnym stanie. Mechanik zaznacza, że filtr należy regularnie sprawdzać i czyścić. Co ciekawe, problem może spotęgować np. posiadanie psa, którego wozi się samochodem. Jego sierść dodatkowo zatyka filtr.

Zobacz także: 60 zł i poczujesz tropikalne ciepło. Aż się nie chce wysiadać z samochodu na tę pluchę

Co się stanie, gdy zignorujesz czyszczenie filtra?

Jak to zwykle bywa, zignorowanie problemu prowadzi do poważnych usterek. Brak swobodnego przepływu powietrza spowoduje obniżenie wydajności baterii lub jej uszkodzenie. Ponadto może dojść do wzrostu temperatury, o czym z pewnością powiadomi cię komunikat na desce rozdzielczej. Takiego komunikatu zdecydowanie nie wolno ignorować, ponieważ może to prowadzić do trwałych uszkodzeń.

W skrajnych przypadkach bateria musi zostać wymieniona, co wiąże się z kosztem nawet 4 tysięcy złotych. Istnieje także możliwość wymiany samego filtra, jeśli stary nie nadaje się już do czyszczenia lub został uszkodzony. Trzeba wtedy dokładnie określić, jaki model filtra pasuje do twojego samochodu. Ich ceny są bardzo zróżnicowane w zależności od producenta i modelu auta. Niektóre kosztują kilkanaście złotych, za inne trzeba zapłacić nawet 100 zł.