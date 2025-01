Dostępnych jest wiele rodzajów kamer samochodowych i systemów kamer, od prostych kamer skierowanych do przodu po podwójne kamery przeznaczone dla kierowców rideshare; można znaleźć zarówno z wbudowanymi wyświetlaczami, jak i bez nich, a także z pokładowymi systemami nawigacji lub bez nich.

Model od Nextbase

Jeśli szukasz wysokiej jakości kamery samochodowej, która zapewnia zasięg zarówno z przodu, jak i z tyłu, jest dość łatwa w użyciu i nie zajmuje zbyt wiele miejsca na przedniej szybie, ten model Nextbase jest doskonałym wyborem. Chociaż kierowcy mieli pozytywne doświadczenia z innymi testowanymi modelami Nextbase, Nextbase 322 zapewnia praktyczną równowagę między bardziej w pełni funkcjonalnym Nextbase 622 a jego kompaktowym, ale pozbawionym łączności rodzeństwem, Nextbase 222. Te kamerki są łatwe w obsłudze i bardzo jakościowe.

kamera nextbase 322 screen z amazon

Vantrue N4

Ten trzykanałowy model zapewnia kamery przednie, tylne i skierowane w stronę kabiny, dając mniej więcej tyle, na ile można liczyć w całkowitym pokryciu wideo. Najlepszą częścią tej kamery jest fakt, że rozdzielczość przedniej kamery jest tak wysoka - 4K 2160p - że nawet po podłączeniu pozostałych dwóch kamer, spada ona tylko do wciąż imponującej rozdzielczości 1440p. Niestety, Vantrue N4 nie ma wbudowanego GPS: aby go dodać, będziesz musiał kupić osobny uchwyt.

kamera samochodowa screen z media expert

Scosche NEXS10032-ET

Jedną z najważniejszych rzeczy, które odkryto podczas testów, było to, że jeśli zamierzasz wybrać kamerę samochodową bez ekranu, towarzysząca jej aplikacja mobilna musi działać wyjątkowo dobrze. Aplikacja Scosche NEXS10032-ET zdmuchnęła resztę konkurencji, jeśli chodzi o funkcjonalność aplikacji i ogólną użyteczność. Dlaczego? W przeciwieństwie do innych testowanych przez kamer, Scosche NEXS10032-ET zapisuje pliki wideo lokalnie w pamięci telefonu, więc w przeciwieństwie do aplikacji konkurencji - które wymagały częstych ponownych połączeń Wi-Fi i wielu kroków, aby pobrać i wyświetlić materiał przechowywany w chmurze - aplikacja Scosche była zawsze gotowa do natychmiastowego odtwarzania plików, gdziekolwiek byli testerzy, bez żadnego czekania. Wideo 1080p było ładne i wyraźne, a nocny materiał był również łatwy do rozpoznania. Dzięki zintegrowanemu GPS, Scosche NEXS10032-ET zapewnia również nakładkę ze statyczną mapą trasy z każdym plikiem.