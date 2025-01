Jakie dokumenty trzeba ze sobą wozić w samochodzie w 2025 roku? Od 2020 roku kierowca nie musi mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego, polisy ani prawa jazdy podczas kontroli drogowej. Są jednak sytuacje, kiedy za "brak papierów" możesz narazić się na mandat.

REKLAMA

Zobacz wideo Mandaty posypały się z nieba. Drony zawisły nad drogą i obserwowały

Co trzeba mieć przy sobie w samochodzie? Ten jeden dokument musisz mieć pod ręką

Policja ma dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), a więc podczas kontroli drogowej policjant w szybki sposób może sprawdzić, czy pojazd jest ubezpieczony i czy kierowca posiada uprawnienia. Jednak by mógł to zrobić, kierujący powinien mieć przy sobie ważny dowód tożsamości, paszport lub dostęp do aplikacji mObywatel, bo to dzięki niemu funkcjonariusz jest w stanie zweryfikować informacje. Jeżeli kierowca nie ma dokumentu, a osoba trzecia nie może go dostarczyć, policjanci mogą dokonać czasowego zatrzymania, aby potwierdzić tożsamość.

Wymiana prawa jazdy Pawel Kacperek/iStock Wymiana prawa jazdy Pawel Kacperek/iStock

Warto jednak pamiętać, że brak obowiązku wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego obowiązuje jedynie samochody zarejestrowane w Polsce. Jeśli pojazd ma zagraniczne tablice, dokument należy mieć przy sobie. Brak dowodu podczas kontroli może poskutkować mandatem do 500 zł.

Co jest niezbędne w samochodzie? Pamiętaj o tych rzeczach

Warto również pamiętać, że chociaż dokumenty nie są wymagane, policjant może sprawdzić wyposażenie samochodu. Lista obowiązkowych przedmiotów jest krótka, ale ich brak skutkuje karami finansowymi.

Gaśnica powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu, a jeśli jej nie masz, możesz zapłacić do 500 zł mandatu.

powinna być umieszczona w łatwo dostępnym miejscu, a jeśli jej nie masz, możesz zapłacić do 500 zł mandatu. Trójkąt ostrzegawczy ustawia się na drodze podczas awarii samochodu. Brak tego elementu wiąże się z mandatem od 200 do 500 zł.

Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.