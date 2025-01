Aplikacja mObywatel to cyfrowe narzędzie stworzone z myślą o Polakach, dzięki któremu możemy mieć przy sobie ważne dokumenty bez noszenia portfela. Znajdziesz tam m.in. e-dowód, legitymację szkolną czy różne, potrzebne zaświadczenia. Jednak największą zaletą aplikacji okazuje się jej funkcjonalność dla kierowców, szczególnie w nagłych sytuacjach, gdy nie masz przy sobie fizycznych dokumentów. Sprawdź, co oferuje aplikacja i czy wystarczy podczas kontroli drogowej.

Czy kierowcy wystarczy mObywatel podczas kontroli? W apce znajdziesz wszystko, co ważne

Aplikacja mObywatel to prawdziwa rewolucja dla kierowców. Dzięki mPrawu Jazdy możesz zapomnieć o stresie związanym z zostawieniem plastikowego dokumentu w innym płaszczu. Cyfrowy odpowiednik w pełni go zastępuje, a jego zgodność z danymi w Centralnej Ewidencji Kierowców gwarantuje bezproblemowe użycie. To niezastąpione rozwiązanie podczas kontroli drogowej, zakupu ubezpieczenia czy sytuacji takich jak kolizja, kiedy szybko potrzebujesz potwierdzić swoje uprawnienia.

W aplikacji znajdziesz też cyfrowy dowód rejestracyjny, czyli mPojazd, który zawiera wszystkie kluczowe informacje o twoim aucie, w tym dane techniczne i OC. Co więcej, mObywatel przypomni o kończącej się polisie, co może oszczędzić nieprzyjemnych konsekwencji. Nie pamiętasz, ile masz punktów karnych? To również sprawdzisz za pomocą narzędzia. Zaledwie kilka kliknięć wystarczy, by natychmiast poznać stan swojego konta. Wszystko powyższe sprawia, że aplikacja jest ułatwieniem życia każdego kierowcy i warto posiadać ją w swoim smartfonie.

mObywatel (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl

Co jest potrzebne do założenia mObywatel? Zrobisz to w kilka chwil

Chcesz dołączyć do grona użytkowników mObywatela? To naprawdę proste i szybkie. Wystarczy kilka kroków, a cyfrowe dokumenty będziesz mieć zawsze pod ręką. Potrzebujesz jedynie smartfona z systemem Android lub iOS, połączenia z internetem oraz Profilu Zaufanego do weryfikacji tożsamości.

Zacznij od ściągnięcia mObywatela z Google Play lub App Store. Aplikacja jest darmowa i intuicyjna w obsłudze. Zaloguj się przez Profil Zaufany - to klucz do aktywowania wszystkich usług. Jeśli jeszcze go nie posiadasz, założysz go online. Proces wymaga jedynie dostępu do konta bankowego i trwa kilka minut. Po zalogowaniu wybierz usługi, które chcesz mieć w aplikacji, takie jak mPrawo Jazdy czy mPojazd. System automatycznie pobierze dane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Po aktywacji usługi dokumenty są dostępne niemal natychmiast. Jeśli pojawiają się opóźnienia, zazwyczaj wynikają one z aktualizacji danych w rejestrach i trwają maksymalnie 24 godziny.

