Wstrząsający wypadek na przejeździe pod Ozimkiem. Lawina komentarzy w sieci

Groźna sytuacja przedstawiona na nagraniu zdarzyła się na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Nowa Schodnia (okolice Ozimka, w woj. opolskim) w czwartek 16 stycznia. Kierujący samochodem osobowym, mimo zapalonego czerwonego światła, nakazującego bezwzględne zatrzymanie się przed kolejowym przejazdem, wjechał na przejazd kolejowy. W tym momencie czarny hatchback dosłownie został zmieciony z torów. Kolej opublikowała film z monitoringu ku przestrodze.

REKLAMA

Kierowca auta z obrażeniami

Pojazd odbity od lokomotywy wylądował wiele metrów dalej za przejazdem kolejowym. Skrajnie nieodpowiedzialny kierowca Audi A3 doznał poważnych obrażeń i został przetransportowany do szpitala. Pociągiem Intercity relacji Warszawa Wschodnia — Wrocław Główny, w momencie zdarzenia podróżowało około 80 pasażerów. Pasażerom i obsłudze nic się nie stało.

Straty PKP na 100 tys. zł

Z powodu wypadku sparaliżowany został ruch kolejowy na wiele godzin. Odwołano 5 pociągów, a 4 skierowano trasą okrężną. Opóźnienia dotknęły aż 102 składy. Łączny czas przestojów to ponad 2100 minut. Spółka PKP PLK poinformowała o stratach, które wynoszą 100 tys. złotych.

Prowadzone przez policjantów śledztwo pod nadzorem prokuratury ma doprowadzić do wyjaśnienia przyczyn wypadku. Z nagrania dokumentującego to zdarzenie łatwo jednak wyciągnąć wniosek, że winę za całe zajście ponosi kierowca, który zignorował czerwone światło nadawane przez sygnalizator.

"Tutaj nas trochę wmurowało"

Na kanale Stop Cham, gdzie publikowane są materiały filmowe dokumentujące m.in. dziwne zachowania zmotoryzowanych, jeden z komentujących zamieścił wpis: "Szanowni Państwo, mam pytanie. Na podstawie jakich faktów twierdzicie, że kierowca zignorował znaki świetlne oraz drogowe i wjechał na przejazd kolejowy?"

"Cały czas zaskakujecie nas pytaniami co do przepisów, publikowanych nagrań itp. Ale tutaj nas trochę wmurowało. Co byście odpisali Panu Marcinowi?" - zapytał profil Stop Cham. Pod postem natychmiast ruszyła lawina komentarzy.