W dzisiejszych czasach policjanci mają kilka sposobów na dyscyplinowanie kierowców oraz innych uczestników ruchu. Oprócz fotoradarów i dronów popularne jest również patrolowanie terenu z ukrycia poprzez kamery monitorujące ICam. Urządzenia nie rzucają się w oczy, a obejmują całkiem spory kawałek terenu, np. całe skrzyżowanie. Można je zainstalować na dachu budynku, słupie czy nieoznakowanym busie.

Co to jest ICam? Inteligentne kamery przyglądają się kierowcom

Za pomocą ICam policja monitoruje zachowania kierowców, pieszych oraz cyklistów. Jak można przeczytać na stronie policja.pl, "jego wykorzystanie w codziennej służbie ma na celu skoordynowane działania w zakresie egzekwowania przepisów ruchu drogowego oraz zwiększenia świadomości uczestników ruchu o konieczności przestrzegania norm bezpieczeństwa". Dzięki temu funkcjonariusze mogą błyskawicznie zareagować na wydarzenia, w których dochodzi do naruszeń przepisów ruchu drogowego. System umożliwia nagrywanie zdarzeń, więc przydaje się w sytuacji, gdy potrzebne są dowody na popełnienie wykroczenia.

Monitoring policyjny przynosi efekty. Gdzie są instalowane kamery?

Inteligentne kamery zostały zainstalowane w miejscach, w których najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Pojawiły się również na ulicach, gdzie organizowane były nielegalne wyścigi samochodowe. Oprócz tego służby weryfikowały punkty zgłoszone poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

System ICam funkcjonuje m.in. na terenie Sochaczewa, powiatu białobrzeskiego, ciechanowskiego, garwolińskiego oraz kozienickiego. Policja poinformowała, że wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, którzy popełnili wykroczenie, byli zatrzymywani przez funkcjonariuszy. Zapraszamy do udziału w sondzie oraz do komentowania.