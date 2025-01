Wielu kierowców przed zimą myśli o wymianie opon i bardzo dobrze, bo odpowiednie przygotowanie pojazdu znacząco zwiększa bezpieczeństwo na oblodzonych trasach. Choć brak sezonowego ogumienia nie skutkuje karą podczas kontroli, w razie wypadku sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. Zimowe warunki wymagają jednak szczególnej uwagi nie tylko w kwestii opon. Warto pamiętać, że niektóre niedopatrzenia mogą skutkować dotkliwymi konsekwencjami. Dlatego, zanim ruszysz w trasę ośnieżonym samochodem, lepiej dwa razy się zastanów.

Ile mandatu za śnieg na dachu? To częsta zmora kierowców

Nieodśnieżony samochód to jeden z głównych, zimowych grzechów, który może słono kosztować właściciela pojazdu. Kierowcy, którzy w pośpiechu lub z braku chęci wyruszają w trasę z "czapą" na dachu lub tylko fragmentarycznie odlodzonymi szybami, muszą liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy Prawa o ruchu drogowym, mandat za takie zaniedbanie może wynieść nawet 3000 zł i 12 punktów karnych, co jasno pokazuje, jak poważnie traktowane są te wykroczenia. Dlaczego to takie istotne?

Warstwa śniegu czy lodu spadająca z pojazdu stwarza realne niebezpieczeństwo na drodze. Przy większych prędkościach może stać się przyczyną uszkodzeń innych aut, a nawet groźnych wypadków. Dodatkowo ograniczona widoczność przez zamarznięte lub brudne szyby to zagrożenie nie tylko dla kierowcy, lecz także dla pasażerów, pieszych i innych uczestników ruchu. W takiej sytuacji nawet chwila nieuwagi może skończyć się tragicznie.

Odśnieżanie samochodu Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Za co można dostać mandat zimą? Zanim ruszysz w trasę, sprawdź te rzeczy

Przygotowanie samochodu do zimowych warunków to klucz do bezpiecznej jazdy i uniknięcia mandatów. Gdy śnieg pokrywa wszystko wokół, a pojazd czeka pod chmurką, warto wyjść kilka minut wcześniej, by zrobić z nim porządek. Ale uważaj, jeśli zrobisz to źle, możesz stracić kilka stówek i zebrać punkty karne. Na co zwrócić uwagę?

Brudne lub oblodzone szyby i reflektory. Jeśli zapomnisz o nich podczas odśnieżania, patrol policyjny może wlepić ci nawet 300 zł mandatu i 8 punktów karnych.

Jeśli zapomnisz o nich podczas odśnieżania, patrol policyjny może wlepić ci nawet 300 zł mandatu i 8 punktów karnych. Odśnieżanie pojazdu z włączonym silnikiem . Uważa się to za nieekologiczne rozwiązanie i może cię ono kosztować od 100 do 300 zł. To samo grozi za rozgrzewanie auta na postoju w terenie zabudowanym.

. Uważa się to za nieekologiczne rozwiązanie i może cię ono kosztować od 100 do 300 zł. To samo grozi za rozgrzewanie auta na postoju w terenie zabudowanym. Zasłonięte tablice rejestracyjne. Nieczytelne tablice rejestracyjne, na przykład zasłonięte przez śnieg czy lód, mogą kosztować 100 zł mandatu. Jeśli jednak ich zakrycie było celowe, kara rośnie do 500 zł i 8 punktów karnych.

Zimą niektórzy kierowcy zapominają o zdrowym rozsądku, narażając siebie i innych na niebezpieczeństwo. Z pozoru niewinne zabawy, takie jak kulig za samochodem, mogą skończyć się nie tylko groźnym wypadkiem, ale i mandatem w wysokości 300 zł i utratą 10 punktów karnych. Również używanie łańcuchów na odsłoniętym asfalcie, gdy brakuje śniegu, jest surowo zabronione i grozi za to kara w wysokości 100 zł. Nawet te mniej oczywiste wykroczenia są jasno ujęte w przepisach, dlatego warto wykazywać się rozsądkiem, planując zimowe przejażdżki.

