Kupujesz auto? Sprawdź to miejsce w samochodzie. Handlarz będzie zaskoczony

Każdy o tym słyszał, ale nie każdy do końca wie co oznacza, jakie może nam dać informacje i gdzie go dokładnie szukać. Numer VIN, czyli Vehicle Identification Number - Numer Identyfikacyjny Pojazdu, jest indywidualnie każdemu pojazdowi podczas produkcji. To oznaczenie jest całkowicie unikalne i pozwala nam sprawdzić historię auta i dowiedzieć się wielu ważnych informacji.

Gdzie szukać numeru VIN i dlaczego to takie ważne?

Nie wszyscy handlarze chcą podawać numery VIN pojazdu, inni podają te numery, które później okazują się błędne lub należące do zupełnie innego pojazdu. Robią to po to, żeby historia pojazdu nie budziła żadnych zastrzeżeń. Dlatego właśnie podczas oglądania samochodu warto jeszcze samodzielnie sprawdzić czy podany nam przed przyjazdem numer, jest na pewno od tego pojazdu, którym jesteśmy zainteresowani. Zwykle mówi się o tym, że numer VIN powinno się sprawdzać na przedniej szybie - eksperci nie do końca się z tym zgadzają. Ten właściwy numer, świadczący o autentyczności auta powinien być umieszczony na jakimś stałym elemencie samochodu, a więc możemy go znaleźć między innymi w takich miejscach jak:

przegroda czołowa,

kielich przedniego zawieszenia,

szkielet karoserii

rama.

To ważne nie tylko dlatego, żeby mieć pewność, że znamy całą historię pojazdu, ale sprawdzając numer upewniamy się, że został on poprawnie wpisany w dowodzie rejestracyjnym. W przeciwnym wypadku trzeba to wyjaśnić w urzędzie komunikacji.

Numer VIN fot. Tomasz Korniejew

Co oznaczają poszczególne cyfry na numerze VIN?

Pierwsze trzy znaki numeru VIN to WMI, międzynarodowy kod producenta. Określają nam region geograficzny, kraj, a także producenta samochodu.

Kolejne sześć znaków w numerze VIN to VDS i stanowi on spis podstawowych cech danego pojazdu. O kolejności i znaczeniu poszczególnych liter lub cyfr decyduje producent. W tej części numeru VIN zawarte są informacje o konstrukcji auta, rodzaju nadwozia, silnika, układzie przeniesienia napędu.

Ostatnie osiem znaków to numer seryjny VIS. To nic innego jak numer identyfikacyjny konkretnego egzemplarza. Znaczenie zwykle jest ustalane przez producenta.

Czego jeszcze możemy dowiedzieć się z numeru VIN?