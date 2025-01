Art. 81 Prawo o drogowym mówi, że właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru, przyczepy lub samochodu osobowego przeznaczonego do zawodów sportowych jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Co za tym idzie, jeśli twój pojazd nie posiada aktualnego badania, nie może zostać dopuszczony do ruchu drogowego. Co jeśli nagniesz przepisy?

REKLAMA

Zobacz wideo

Badanie techniczne auta - po co je robić i jaki jest jego koszt?

Badanie techniczne samochodu to inaczej kontrola kluczowych podzespołów samochodu. Pozytywne przejście badania oznacza wydanie pozytywnej decyzji przez diagnostę i dopuszczenie auta do ruchu publicznego na okres 12 miesięcy. Od 2004 roku cena takiego badania wynosi niezmiennie 98 zł za samochód osobowy, 162 zł za samochód z instalacją LPG, 62 zł za motocykl oraz 153 zł za ciężarówkę.

W ostatnim czasie głośno jest o tym, że cena badania ma w końcu ulec zmianie - na co z niecierpliwością czekają diagności. Według nich stawka jest zdecydowanie za mała. Uważają oni, że badanie powinno kosztować co najmniej kilkaset złotych. Nieoficjalnie mówi się o tym, że kwota ta będzie oscylowała w granicach 250 zł i będzie ulegała corocznej waloryzacji. Na razie nie są znane szczegóły.

Kara za brak badania technicznego

Przepisy mówią o kilku możliwych wariantach kary dla kierowców nieposiadających aktualnego badania technicznego swojego samochodu.

art. 94 Kodeksu wykroczeń §1.

1 500, 5, a nawet 6 tysięcy. Kara za małe niedopatrzenie dla kierowcy (zdjęcie ilustracyjne) Sergey Meshkov, pexels.com

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych

§2.

Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Natomiast art. 96, § 1ad mówi o tym, że maksymalna kara za wykroczenia z rozdziału XI wynosi 5 tys. zł, może ona jednak wzrosnąć nawet do 6 tys. zł.

Co jest sprawdzane podczas badania technicznego pojazdu?