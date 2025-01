Ile metrów? Uważaj na te odległości. Każdy kierowca musi o nich pamiętać

Odległości na drodze są niezmiernie ważne, o czym zdaje sobie praktycznie każdy kierowca. Nie liczy się jedynie stosowanie do znaków drogowych i świateł, bo to również ma ogromny wpływ na nasze bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli nie będziesz stosować się do odpowiednich odległości, może czekać cię niemiła niespodzianka w postaci mandatu. Na co uważać?

Jakie odstępy na drodze? Za nieprzestrzeganie grozi mandat

Każdy kierowca zobowiązany jest do zwracania uwagi na przepisy, które dotyczą zachowania odległości podczas wyprzedzania czy parkowania w pobliżu skrzyżowania. Sprawdź zasadę 1,5, 10 i 50 metrów, bo inaczej możesz się zdziwić mandatem.

Zasada 10 metrów polega na tym, że nie można parkować w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych, skrzyżowania, przejazdu rowerowego, tramwajowego i kolejowego. Zasada 1,5 metra tłumaczy zaś kwestię przestrzeni do swobodnego przemieszczania się pieszych. Jeśli natężenie ruchu jest duże, odległość naturalnie powinna być większa.

Jaki odstęp zachować? Przy wyprzedzaniu rowerzysty do kluczowe

Jeśli wyprzedzasz na drodze rowerzystę, odstęp powinien wynieść nie mniej niż 1 metr. Mówi o tym art. 24 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla, hulajnogi elektrycznej, urządzenia transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 metr.

O czym jeszcze warto pamiętać?