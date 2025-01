Kara za utworzenie korytarza życia. Wszystko przez jeden błąd kierowców

Korytarz życia to dodatkowy pas jezdni tworzony na drodze przez kierowców. Jest on niezbędny do tego, by umożliwić jak najszybszy przejazd drogą pojazdom uprzywilejowanym. Tworzenie takiego korytarza powinno przebiegać sprawnie, by pozwolić karetkom, pojazdom straży pożarnej lub policji jak najszybszy dojazd do miejsca docelowego. Niestety wielu kierowców słysząc na drodze sygnał takich pojazdów nie zawsze wie co robić.

Kierowcy ciężarówek również utworzyli korytarz życia, niestety zostali ukarani mandatem

Kierowcy ciężarówek poruszający się po niemieckiej autostradzie A5, przekonali się, że należy bezwzględnie przestrzegać przepisów. Wydawać by się mogło, że zachowali się odpowiednio - wspólnie z innymi kierowcami utworzyli korytarz życia, który umożliwił przejazd służbom ratunkowym. Mimo to, jednak nie uniknęli kar.

W Niemczech na drogach wielopasmowych poza terenem zabudowanym obowiązuje ograniczenie dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony oraz dla pojazdów z przyczepami lub naczepami. Jeśli poruszają się po drodze trzypasmowej (w jednym kierunku), kierowcy ciężarówek mogą korzystać wyłącznie z dwóch prawych pasów, chyba że zmieniają kierunek jazdy i zajęcie lewego pasa jest niezbędne. Wspomniani wyżej kierowcy znajdowali się właśnie na lewym pasie, co poskutkowało tym, że zostali ukarani mandatami w wysokości 240 euro, dodatkowo czasowo zostały zatrzymane ich prawa jazdy.

Czy w Polsce obowiązują podobne przepisy?

Warto wiedzieć, że w Polsce od lipca 2024 roku obowiązuje zakaz wyprzedzania przez pojazdy o DMC powyżej 3,5 tony na drogach szybkiego ruchu z dwoma pasami w każdą stronę. Na drogach trzypasmowych mogą poruszać się jedynie po środkowym oraz prawym pasie ruchu. Jeśli chodzi o wyprzedzanie - jeśli poprzedzający pojazd porusza się z prędkością znacznie mniejszą niż dozwolona dla pojazdów kategorii N2 lub N3 na danej drodze, ciężarówki mogą go wyprzedzać. Złamanie zakazu wyprzedzania przez ciężarówki funkcjonariusze mogą wręczyć mandat w wysokości 1000 zł oraz 8 punktów karnych. Jeśli takie wykroczenie powtórzy się w ciągu dwóch lat, wysokość mandatu wzrośnie do 2000 zł.