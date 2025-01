Zielone światło dla nowej obwodnicy na Mazowszu. Jest ważna decyzja

W wydanej przez burmistrza decyzji uwzględniono szereg warunków, które w trakcie budowy i eksploatacji trasy musi spełnić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są to m.in. objęcie stałym nadzorem przyrodniczym całego przedsięwzięcia oraz konieczność wykonania urządzeń ochrony środowiska, takich jak przejścia dla zwierząt oraz ogrodzenia ochronno-naprowadzające. Jak prezentować będzie się gotowa trasa?

REKLAMA

Zobacz wideo

owa obwodnica w woj. mazowieckim – zostanie wytyczona po wschodniej stronie miasta

Jak informuje GDDKiA, nowa trasa klasy GP (główna droga przyspieszonego ruchu) o długości ok. 10 km będzie przebiegać przez obszar gminy Zwoleń po wschodniej stronie miasta. Będzie to jednojezdniowa droga z jednym pasem ruchu w każdą stronę. Dojazd do obwodnicy ułatwi węzeł z drogą ekspresową S12 oraz cztery skrzyżowania: dwa z istniejącym przebiegiem DK79, jedno z DK12 oraz jedno z drogą powiatową nr 4528W.

Głównym celem budowy trasy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta, który obecnie odbywa się drogami krajowymi nr 12 i 79. Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców, odciążony zostanie układ komunikacyjny, a przepustowość w samym Zwoleniu znacząco wzrośnie. Inwestycja poprawi także warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Trasa będzie stanowić również element rozprowadzający ruch z planowanej drogi ekspresowej S12, łączącej Radom z Puławami.

Na Mazowszu powstanie dziewięć obwodnic

Dzięki rządowemu Programowi Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 powstanie łącznie dziewięć nowych obwodnic. Dwie z nich – obwodnice Lipska (DK79) oraz Pułtuska (DK61/57) – są już w trakcie realizacji. W przypadku pierwszej z nich prace budowlane osiągnęły ponad 70% zaawansowania, a zakończenie robót przewidywane jest na drugi kwartał 2025 roku.

Jeśli chodzi o trasę w Pułtusku, zaawansowanie robót wynosi już ponad 50%. Termin zakończenia prac zgodnie z umową to wiosna 2025 roku. W obu przypadkach trwają negocjacje dotyczące roszczeń wykonawców, którzy domagają się wydłużenia terminu realizacji lub dodatkowych środków finansowych. Ostateczny termin może ulec zmianie, jeśli wykonawca udowodni, że napotkał okoliczności niezależne od niego, które uniemożliwiły prowadzenie robót zgodnie z harmonogramem.

Dokumentacja projektowa dla kolejnych siedmiu obwodnic jest w trakcie opracowywania. W skład tego procesu wchodzi m.in. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, koncepcja programowa oraz materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. W sierpniu 2022 roku udało się uzyskać decyzję środowiskową dla obwodnicy Skaryszewa, a obecnie trwa postępowanie przetargowe na projekt oraz realizację tej inwestycji.