Raport nie pozostawia wątpliwości. Niemcy wskazali najlepsze auta używane

Raport TUV cieszy się ogromną popularnością nie tylko wśród fanów motoryzacji, ale również wśród tych, którzy poszukują używanego samochodu. Wiadomo, że każdy ma swój określony budżet i chce mieć pewność, że auto, które zamierza kupić jest warte swojej ceny, a usterki i problemy techniczne nie sprawią, że portfel spustoszeje w mgnieniu oka.

Wspomniany raport obejmuje ponad 10,2 miliona przeglądów technicznych przeprowadzonych między lipcem 2023 a czerwcem 2024 roku. Dzięki tym analizom można wskazać te auta, które nie sprawiają zbyt wielu kłopotów swoim właścicielom.

Auta używane 2-3 letnie

W tej grupie najwyższe oceny (do 4,4 proc. poważnych usterek) uzyskały 23 samochody. Znalazły się wśród nich dwa auta elektryczne Volkswagen e-Golf i Hyundai Kona. Najwyższe noty dostała Honda Jazz, w raporcie zarejestrowano poważne usterki na poziomie 2,4 proc. Kolejne miejsce należy do Volkswagena Golfa Sportsvana - 2,5 proc. i ex aequo Porsche 911 Carrera oraz w następującej kolejności Audi Q2 (2,6 proc.).

Auta używane 4-5 letnie

Wśród aut należących do tej grupy, zauważyć można, że odsetek pojazdów, które nie przechodzą badania technicznego z powodu poważnych problemów jest nieznacznie wyższy niż aut nieco młodszych. Na uwagę po raz kolejny zasługują pojazdy z koncernu VW - wygrywa Porsche 911 Carrera (3,1 proc.), a tuż za nim znajduje się VW Golf Sportsvan (3,6 proc.) i VW T-Roc (4 proc.). Warto wspomnieć, że zaraz za nimi swoje miejsce znalazło Audi Q2 i Mercedes Klasy B (4,5 proc.).

Auta używane 6-7 letnie

Nie będzie wielkim zdziwieniem, że to kolejna grupa, w której prym wiedzie Porsche 911, usterką- tylko 3,1 proc. nie przeszło przeglądu z uwagi na poważny defekt. Drugie miejsce zajmuje Volkswagen T-Roc z usterkami na poziomie 6 proc., natomiast trzecie miejsce należy do Mazdy CX-3 z wynikiem 6,6 proc.

Auta używane 8-9 letnie

Zauważyć tu można, że między Porsche a resztą pojazdów w miarę upływu czasu pojawia się jeszcze większa różnica. O poważnych usterkach można mówić przy 4 proc. egzemplarzy "dziewięćsetjedenastek". Kolejne miejsce zajmują dwa samochody - VW Golf Sportsvan - 10 proc. i Mazda 2 - 10,6 proc. Tu za nimi z minimalną różnicą uplasowało się Suzuki Vitara, która osiągnęła 11 proc.

Auta używane 10-11 letnie

Nikogo nie zdziwi, że prym kolejny raz wiedzie Porsche 911 - tylko 5,6 proc. samochodów w tym wieku miało poważne usterki. Wraz z nim podium dzieli Mercedes Klasa A -14,7 proc. i Klasa B -14,8 proc. Na czwartym miejscu znalazł się VW Touareg z wynikiem 15,1 proc.