Takie podwozie jeży włosy na głowie. Wszystko się sypie. A w jakim stanie jest twoje auto?

Rdza na samochodzie nie jest czymś niezwykłym, zwłaszcza gdy mowa o starszych modelach. Oczywiście nie jest to pożądane zjawisko i wielu kierowców robi wszystko, by jej uniknąć. Amerykański "The Sun" dotarł do nagrania z jednego z serwisów, na którym widać, co rdza potrafi zrobić z samochodem. To naprawdę przerażające.

Czy to najbardziej zardzewiały samochód świata?

Nagranie na początku wygląda dość niepozornie — do serwisu przyjeżdża normalnie wyglądający Ford Focus. Podobno klient twierdził, że słyszy dziwny stukot podczas przyspieszania. Gdy auto zostało podniesione, ukazał się ogrom katastrofy. Całe podwozie było pokryte rdzą, a to nie wszystko. Niektóre elementy zaczęły już odpadać, inne ledwo się trzymały.

Mechanik na swoim instagramowym filmiku złapał za jeden z metalowych paneli, co spowodowało, że przednie koła zaczęły podskakiwać, jakby same zaraz miały odpaść. Zatem pytanie, które pada: "czy widzieliście bardziej zardzewiały samochód?" faktycznie jest w tym przypadku uzasadnione. Mi nasuwa się jeszcze jedno, mianowicie, jak uniknąć takiej sytuacji, zwłaszcza mając starszy samochód?

Jak chronić auto przed rdzą?

Sposobów jest wiele. Przede wszystkim możesz stosować specjalne preparaty przeciwko korozji. W sklepach dostępne są nawet środki przeznaczone właśnie dla podwozia. Do wyboru jest kilka rodzajów — niektóre z nich bez problemu nałożysz samodzielnie, inne będą wymagały specjalnego sprzętu lub wizyty w serwisie.

Duże znaczenie ma też regularne mycie samochodu. Pojazdy są szczególnie narażone na działanie korozji zimą, gdy drogi posypuje się solą. Oczywiście podczas czyszczenia auta nie zapominaj o podwoziu i kołach. Dodatkowym zabezpieczeniem przed rdzą będzie woskowanie karoserii. To nie tylko sprawia, że lakier pięknie się błyszczy, ale stanowi też barierę dla czynników zewnętrznych, uszkadzających samochód.

Warto też chronić auto przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. opadów śniegu i deszczu. Dlatego tak ważne jest posiadanie garażu lub przykrywanie pojazdu na noc. To z pewnością zmniejszy ryzyko wystąpienia korozji.