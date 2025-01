Czasem kierowcom zdarza się pewien nieprzyjemny incydent - chodzi o zatrzaśnięcie kluczyków w aucie. To problematyczna sytuacja, zwłaszcza gdy przydarzy się daleko od domu. Ostatnio na TikToku pokazał mi się filmik z trikiem, który mógłby ewentualnie pomóc, ale zastanawia mnie jedno – czy z tego rozwiązania nie mogliby skorzystać również złodzieje?

Trik na zatrzaśnięte kluczyki. Czy jest bezpieczny?

Na TikToku znajdziesz rozwiązanie dosłownie każdej problematycznej sytuacji. Dostępne są tam również porady na zatrzaśnięte kluczyki w aucie. Otóż do otwarcia szyby potrzebna jest jedynie taśma klejąca lub izolacyjna. Twórczyni Driver_Ms_May na swoim nagraniu dokładnie pokazuje, w jaki sposób obkleić nią przednią szybę.

Ma to duże znaczenie, żeby stworzyć wystarczająco mocny uchwyt, dzięki któremu możliwe będzie delikatne uchylenie okna i sięgnięcie po kluczyki lub odblokowanie drzwi. Choć ten trik wydaje się bardzo przydatny, wiele osób w komentarzach pod nagraniem zauważa, że mogą z niego skorzystać również złodzieje. W ten sposób szybko dostaną się do auta, bez wprawy i bez kombinowania przy zamku.

Co zrobić w przypadku zatrzaśniętych kluczyków?

Zatem jak rozwiązać problem zatrzaśniętych kluczyków w inny sposób? Oczywiście najlepiej mieć gdzieś w pobliżu kluczyki zapasowe, ale jak wiadomo, będąc w trasie, jest to niemalże niemożliwe. W takiej sytuacji zawsze można zamówić usługę automatycznego otwierania auta. Taka pomoc jest płatna, a jej cena może się wahać w zależności od miejsca, pory dnia oraz modelu samochodu. Czasem może kosztować nawet kilkaset złotych, ale to raczej w skrajnych przypadkach.

To zdecydowanie najmniej inwazyjna i bezpieczna metoda. Jednak, jeśli chcesz koniecznie zaoszczędzić, wtedy trzeba działać na własną rękę i np. próbować otworzyć zamek za pomocą kawałka drutu. Taki sposób może prowadzić do usterek i niekoniecznie sprawi, że drzwi się otworzą. Wtedy można zainspirować się filmikiem powyżej i faktycznie spróbować nieco podważyć szybę, by powstała niewielka szczelina.

Znowu, to rozwiązanie sprawdzi się, jeśli kluczyki leżą gdzieś na wierzchu. Natomiast gdy są np. w kieszeni kurtki leżącej na siedzeniu, sytuacja jest o wiele trudniejsza i wtedy zdecydowanie lepiej wezwać na pomoc fachowców od bezawaryjnego otwierania samochodów.