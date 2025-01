Na A2 pojawi się nowa usługa. Kierowcy spędzą mniej czasu na bramkach

Od 14 stycznia rozpoczęło się wdrażanie videotollingu na autostradzie A2 pomiędzy Poznaniem a Koninem. To dzięki temu kierowcy często podróżujący na tym odcinku będą mogli odetchnąć z ulgą i zaoszczędzić nieco czasu przy bramkach. Wielu czekało na tę zmianę.

Kierowcy podróżujący autostradą A2 będą mogli zaoszczędzić trochę czasu

Kierowcy, którzy będą chcieli zaoszczędzić czas i skorzystać z videotolling'u będą musieli zarejestrować się w systemie Autopay. Zostanie on zainstalowany na wybranych bramkach w Nagradowicach, Słupcy i Lądku. Decyzja o tym, aby ograniczyć możliwość korzystania z usługi do odcinka między Poznaniem a Koninem wynika z różnic w systemach opłat na poszczególnych fragmentach autostrady A2. W tej części obowiązuje system opłat rzeczywistych, w odróżnieniu od odcinka Świecko – Nowy Tomyśl, na którym opłaty trafiają bezpośrednio do budżetu państwa.

Warto dodać, że system umożliwiający płatności elektroniczne bez zatrzymywania się funkcjonuje już na innych autostradach w Polsce, między innymi na A1 oraz na A4.

Czym jest videotolling?

Videotolling to jest system, który działa identyfikując numer rejestracyjny pojazdu. Uwzględnia on możliwość dokonywania automatycznych płatności, dzięki czemu nie trzeba tracić czasu oraz martwić się o uregulowanie płatności przejeżdżając przez płatne odcinki autostrad. Kamery umieszczane są na specjalnie oznakowanych pasach poboru opłat.

Podczas samego przejazdu przez bramki nie trzeba się zatrzymywać ani włączać aplikacji. Wystarczy wcześniej włączyć usługę Autopay, np. dla Autostrady A4 Katowice-Kraków. Opłata wówczas zostanie pobrana automatycznie, ponieważ system przez kamery samodzielnie odczyta numer rejestracyjny pojazdu. Ważne, żeby przed podróżą sprawdzić czy rejestracje są czyste i dobrze przymocowane.