Każdy samochód od czasu do czasu wymaga wymiany oleju. Jak często trzeba to robić? Wszystko zależy od modelu auta. Zazwyczaj producent decyduje o takich kwestiach, jednak, jak pokazuje mechanik na TikToku, nie zawsze trzeba słuchać tych zaleceń. Zobacz, dlaczego.

Mechanik pokazał, co się dzieje, gdy zbyt rzadko wymieniasz olej

Jeden z mechaników, specjalizujący się w naprawach marek Kia i Hyundai, prężnie działa na TikToku. Jakiś czas temu pokazał, co kryje się pod pokrywami zaworów jednego z tych aut. Ten widok jest porażający. Na filmiku mężczyzna mówi, że brudna, osadowa maź tego typu jest codziennością dla kierowców, którzy stosują się do zaleceń producenta Kia. Narzeka też, że usunięcie całego tłustego nalotu może zająć kilka dni.

Oczywiście wszyscy posiadacze samochodów pamiętają o wymianie oleju, co jest konieczne, aby wszystkie komponenty auta działały sprawnie. W starszych modelach pojazdów zaleca się taką wymianę po pokonaniu określonej liczby kilometrów. Nowsze samochody posiadają specjalne czujniki, które informują o konieczności wymiany oleju.

Co warto wiedzieć o wymianie oleju?

Wymiana oleju to dość skomplikowana sprawa, więc jeśli nie masz doświadczenia i odpowiedniej wiedzy w tym temacie, lepiej udaj się do serwisu. Cena takiej usługi może się wahać i zazwyczaj wynosi od ponad 100 zł do maksymalnie 300 zł. Poziom oleju w swoim aucie należy regularnie sprawdzać.

Robi się to w bardzo prosty sposób: wystarczy postawić auto na równej powierzchni, wyłączyć silnik i chwilę odczekać. Następnie należy otworzyć maskę i wyjąć bagnet z wyznacznikiem poziomu oleju. Zawsze jest on wyraźnie zaznaczony i nie da się go przegapić.

Jeśli zauważysz, że płyn ma dziwny, ciemny kolor i pachnie spalenizną, powinien być jak najszybciej wymieniony. Zignorowanie tych sygnałów może prowadzić do poważnych awarii silnika oraz nagromadzenia osadów wewnętrznych, które zostały przedstawione na nagraniu powyżej. Ogólnie cały proces wymiany oleju i filtra może chwilę potrwać (do ok. 2 godzin), nawet gdy wykonuje go mechanik.