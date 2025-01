Strzałki od kierunkowskazów wariują? Wymień żarówkę albo sprawdź, co się dzieje w bagażniku

Szybko migająca strzałka od kierunkowskazu może oznaczać tylko jedno — przepaloną żarówkę. Osoby o mniejszej wiedzy z zakresu motoryzacji mogą być nieco przerażone jej wymianą, ale sprawa jest dość prosta, zwłaszcza że czasem wystarczy dokładnie sprawdzić przewody, które się poluzowały.

REKLAMA

Jak wymienić żarówkę w przednim i tylnym kierunkowskazie?

Przede wszystkim należy udać się np. na stację paliw lub do sklepu branżowego i kupić nowe żarówki. Później czas przejść do rzeczy, a zawsze przydatna do tego będzie instrukcja obsługi twojego auta. W przypadku wymiany przedniego kierunkowskazu należy otworzyć maskę i znaleźć zawór od żarówki. W różnych modelach samochodów może on wyglądać nieco inaczej. Zazwyczaj jednak wystarczy go przekręcić i wyjąć układ.

Dalej sprawa wygląda banalnie prosto. Należy wyjąć przepaloną żarówkę z oprawy, zamontować nową i cały mechanizm delikatnie włożyć na miejsce. W przypadku tylnego kierunkowskazu sprawa bywa bardziej skomplikowana.

Zobacz także: Przy zakupie nowego samochodu koniecznie szukaj tych funkcji. Zimą sobie podziękujesz i unikniesz wypadków

W niektórych modelach niezbędne będzie odkręcenie całej osłony świateł, w innych wystarczy otworzyć bagażnik, zdjąć zaślepkę i zawory mocujące. Następnie nie zapomnij o odłączeniu przewodów, co może wymagać wciśnięcia specjalnego przycisku, by wyjąć kostkę z kablami. Dopiero wtedy całą lampę da się zdemontować, by dostać się do żarówek tylnego kierunkowskazu, które są osadzone na płycie bazowej.

Co jeśli po wymianie żarówek ikona kierunkowskazu nadal miga?

W takiej sytuacji jako pierwsza na myśl przychodzi awaria czujników lub systemu elektrycznego. Wtedy konieczna jest wizyta w serwisie i pomoc specjalisty. Udało mi się jednak dotrzeć do nagrania na TikToku, które przedstawia jeszcze inny powód takiego zjawiska.

Otóż w niektórych samochodach przyczyną migającej ikony kierunkowskazu jest poluzowanie się przewodów. Problem dotyczy świateł tylnych. W bagażniku za zaślepką może znajdować się instalacja, którą wystarczy docisnąć i wszystko powinno już odpowiednio działać. To proste rozwiązanie, ale warto zaznaczyć, że nie będzie ono działać dosłownie w każdym modelu samochodu.