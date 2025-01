Czy masz taki przycisk w samochodzie? Wielu nie wie, że uruchamia on dodatkowe ogrzewanie

Kolejny atak zimy za nami, a mnie udało się znaleźć ciekawy sposób na szybkie ogrzanie samochodu. Nie wszyscy wiedzą o tej ukrytej funkcji, zwłaszcza że guzik ją włączający jest łatwy do przegapienia, a jego działanie nie jest oczywiste. Poznaj kolejne przydatne, zimowe wskazówki dla kierowców.

Jak szybciej ogrzać samochód i nie zużywać paliwa?

Wielu kierowców podczas mrozów odpala samochód i czeka, aż wnętrze się nagrzeje. Czasem może to zająć sporo czasu, co z kolei marnuje paliwo. Dlatego tak przydatna jest nowa wskazówka, którą udało mi się znaleźć w internecie. Eksperci ujawnili, jak szybciej odmrozić szyby i ogrzać wnętrze pojazdu.

Otóż niektóre auta mają niewielki przycisk, łatwy do przegapienia i często mylący. Wszystko dlatego, że nazywa się eco mode, co nie kojarzy się z ogrzewaniem. Tymczasem włączenie go podnosi temperaturę paliwa i wnętrza samochodu. Tę opcję można łatwo przegapić, ponieważ nie jest wyraźnie oznaczona, a jej nazwa kojarzy się raczej z trybem np. zmniejszającym produkcję spalin. Przycisk zazwyczaj znajduje się w pobliżu systemu sterowania klimatyzacją, ale nie odpowiada za chłodzenie ani nawiew z zewnątrz.

Szybkie ogrzanie paliwa jest wskazane zimą

Ogrzewanie samochodu na odpalonym silniku jest popularną metodą, ale mało ekonomiczną. Dlatego lepiej wsiąść do auta i od razu ruszyć w trasę, nawet jeśli na początku będzie chłodno. Jednak, jak zaznaczają eksperci, przy niskich temperaturach warto nieco rozgrzać paliwo.

Według nich, bez tego olej nie krąży wystarczająco płynnie, co prowadzi do dużego tarcia i potencjalnych uszkodzeń. Co więcej, jazda z rozgrzanym silnikiem jest bardziej komfortowa. Aby znaleźć funkcję dodatkowego ogrzewania w swoim samochodzie, sprawdź instrukcję obsługi. W zależności od marki może być nazwana eco mode, eco start, start zdalny lub po prostu ogrzewanie dodatkowe.