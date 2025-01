Japończycy znowu zdeklasowali rywali. Ta część rynku to ich domena

Toyota po raz kolejny okazała się liderem sprzedaży na rynku flotowym. W 2024 roku w ręce klientów przekazała aż 75 499 pojazdów, co przekłada się na 17,3-procentowy udział w rynku. Co ciekawe, jest to wynik o 8 proc. wyższy niż w 2023 roku.

