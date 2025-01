Czas przyzwyczaić się do takiego widoku. Nowe U12 już krążą po warszawskich trasach

Flota warszawskich autobusów wzbogaciła się z początkiem stycznia o 18 kolejnych pojazdów. Te zostały zamówione na początku 2024 r. za kwotę wynoszącą ponad 58 mln zł. Wybór padł na 12-metrowy model U12 oferowany przez chińską markę Yutong.

W stolicy pojawiło się 18 nowych elektryków. To Yutong U12

18 elektrycznych autobusów będzie stacjonować w zajezdni Woronicza. Stolica nie kupiła ich jednak po to, aby stały się ozdobą. Pojazdy weszły już zatem do eksploatacji. Będą wozić pasażerów na trasach takich linii, jak 118, 139, 163, 164, 165, 251, 331 oraz 739 i 809. Czy chińskie pojazdy się sprawdzą? Wiele wskazuje na to, że tak. Szczególnie że ich możliwości brzmią naprawdę dobrze.

Co oferuje miejski autobus elektryczny Yutong U12?

Yutong U12 jest napędzany za pomocą centralnie umieszczonego silnika elektrycznego. Na tym jednak innowacje się nie kończą, bo akumulatory trakcyjne zostały umieszczone na dachu pojazdu. I powinny pozwolić na przejechanie nawet 400 km na jednym ładowaniu. Autobus może się rozpędzić nawet do 70 km/h. Choć ta kwestia w przypadku transportu miejskiego stanowi sprawę wtórną i mało znaczącą. Ważniejsze jest to, że Yutong posiada nisko ustawioną podłogę. To kluczowe podczas transportu osób starszych, niewidomych i z ograniczoną mobilnością.

U12 to także szeroka lista wyposażenia. Pokład pojazdu korzysta nie tylko z klimatyzacji, ale również z wentylacji mechanicznej. Dodatkowo autobus posiada monitoring bezpieczeństwa, system ostrzegania o możliwej kolizji z pieszym lub rowerzystą oraz ładowarki USB. W pojazdach, które trafiły do Warszawy, zastosowano także nowy wzór tapicerki. Ta jest wykonana ze skóry ekologicznej.

Czemu Warszawa nie chwali się nowymi autobusami elektrycznymi?

Warszawa wydała blisko 60 mln zł na zeroemisyjne autobusy. Temat jest zatem na czasie. Czemu zatem w żadnym medium miejskim nie można znaleźć wzmianki na temat nowego nabytku? Jedna pojawiła się na stronie urzędu miasta, ale szybko zniknęła. Powód jest prosty. Zakup pojazdów poza Europą, szczególnie w Chinach, nie jest powodem do dumy. ZTM w Warszawie postanowił zatem wprowadzić pojazdy do floty po cichu. Prezydent nie przecinał w nich oficjalnej wstęgi. Po prostu trafiły na ulice.

Czemu zatem Yutong wygrał? Takie są prawidła przetargów. Wygrywa ten, kto zaoferuje najtańszy produkt. Yutong wygrał w 2024 r. z Irizarem. Oferta hiszpańskiej marki była o 6 mln zł wyższa.

I co ciekawe, to może nie być pierwszy przypadek, w którym Yutong stanie się dla Warszawy tzw. gorącym kartoflem. Bo stolica niedawno ogłosiła kolejne dwa przetargi na zakup autobusów. Teoretycznie zwyciężył w nich hiszpański Irizar. Teoretycznie, bo Krajowa Izba Odwoławcza nakazała wykluczyć firmę z obu postępowań. Powód? Błędy w ofercie przetargowej związane z podpisem elektronicznym. To oznacza, że w jednym z postępowań miejsce Irizara znowu może zająć Yutong. Tym razem mógłby dostarczyć do stolicy 30 12-metrowych autobusów. Może, bo trwa właśnie procedura zaskarżania decyzji KIO.